Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ

Личные финансы
12
Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ
Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), обращающиеся за ежемесячным пособием на проживание, должны учитывать ограничения, касающиеся их финансовых операций.
Юристы «Юридического советника для ВПЛ» разъяснили, в каких случаях государственное пособие может быть не назначено или прекращено.

Когда покупка валюты влияет на выплаты ВПЛ

Пособие не назначают или прекращают, если ВПЛ или член его семьи:
  • покупали иностранную валюту — наличную или безналичную;
  • или банковские металлы (золото, серебро и т. п.)
— на общую сумму свыше 100 тыс. грн (за три месяца до обращения за пособием или при его получении).
Исключение составляет средства, полученные:
  • от благотворительных организаций;
  • на оплату лечения, протезирования, реабилитации, обучения или социальных услуг.

Когда депозиты влияют на выплаты ВПЛ

Пособие может быть не назначено или прекращено, если:
  • по состоянию на 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается пособие, на депозитных счетах более 100 тыс. грн;
  • есть облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения, который наступил или определен моментом предъявления требования — также на сумму свыше 100 тыс. грн.
Эти ограничения касаются не только к заявителя, но и к членов его семьи.
Эти ограничения не применяются к семьям, где есть человек, получающий единовременное или ежегодное пособие как лишённый свободы вследствие вооруженной агрессии рф.

Что общего между валютными операциями и депозитами

Превышение установленных законодательством лимитов может свидетельствовать о том, что у человека достаточный финансовый ресурс и он не подпадает под критерии получения государственного пособия, отмечают специалисты.
Читайте также
  • 100 тыс. грн — это предельная сумма, превышение которой может стать основанием для отказа в пособии или его прекращения.
  • Одинаковый период для анализа — три месяца до обращения и все время получения пособия.
  • Мониторинг операций осуществляется автоматически: банки и государственные реестры передают данные, на основании которых принимается решение.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems