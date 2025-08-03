Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ — Finance.ua

Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), обращающиеся за ежемесячным пособием на проживание, должны учитывать ограничения, касающиеся их финансовых операций.
Юристы «Юридического советника для ВПЛ» разъяснили, в каких случаях государственное пособие может быть не назначено или прекращено.
Когда покупка валюты влияет на выплаты ВПЛ
Пособие не назначают или прекращают, если ВПЛ или член его семьи:
- покупали иностранную валюту — наличную или безналичную;
- или банковские металлы (золото, серебро
и т. п.)
— на общую сумму свыше 100 тыс. грн (за три месяца до обращения за пособием или при его получении).
Исключение составляет средства, полученные:
- от благотворительных организаций;
- на оплату лечения, протезирования, реабилитации, обучения или социальных услуг.
Когда депозиты влияют на выплаты ВПЛ
Пособие может быть не назначено или прекращено, если:
- по состоянию на 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается пособие, на депозитных счетах более 100 тыс. грн;
- есть облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения, который наступил или определен моментом предъявления требования — также на сумму свыше 100 тыс. грн.
Эти ограничения касаются не только к заявителя, но и к членов его семьи.
Эти ограничения не применяются к семьям, где есть человек, получающий единовременное или ежегодное пособие как лишённый свободы вследствие вооруженной агрессии рф.
Что общего между валютными операциями и депозитами
Превышение установленных законодательством лимитов может свидетельствовать о том, что у человека достаточный финансовый ресурс и он не подпадает под критерии получения государственного пособия, отмечают специалисты.
- 100 тыс. грн — это предельная сумма, превышение которой может стать основанием для отказа в пособии или его прекращения.
- Одинаковый период для анализа — три месяца до обращения и все время получения пособия.
- Мониторинг операций осуществляется автоматически: банки и государственные реестры передают данные, на основании которых принимается решение.
Поделиться новостью