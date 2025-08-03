Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ — Finance.ua

Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ Сегодня 10:10 — Личные финансы

Покупка валюты и депозиты: как это влияет на пособие ВПЛ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), обращающиеся за ежемесячным пособием на проживание, должны учитывать ограничения, касающиеся их финансовых операций.

Юристы «Юридического советника для ВПЛ» разъяснили , в каких случаях государственное пособие может быть не назначено или прекращено.

Когда покупка валюты влияет на выплаты ВПЛ

Пособие не назначают или прекращают, если ВПЛ или член его семьи:

покупали иностранную валюту — наличную или безналичную;

или банковские металлы (золото, серебро и т. п. )

— на общую сумму свыше 100 тыс. грн (за три месяца до обращения за пособием или при его получении).

Исключение составляет средства, полученные:

от благотворительных организаций;

на оплату лечения, протезирования, реабилитации, обучения или социальных услуг.

Когда депозиты влияют на выплаты ВПЛ

Пособие может быть не назначено или прекращено, если:

по состоянию на 1 число месяца, с которого назначается или выплачивается пособие, на депозитных счетах более 100 тыс. грн ;

; есть облигации внутреннего государственного займа со сроком погашения, который наступил или определен моментом предъявления требования — также на сумму свыше 100 тыс. грн.

Эти ограничения касаются не только к заявителя, но и к членов его семьи.

Эти ограничения не применяются к семьям, где есть человек, получающий единовременное или ежегодное пособие как лишённый свободы вследствие вооруженной агрессии рф.

Что общего между валютными операциями и депозитами

Превышение установленных законодательством лимитов может свидетельствовать о том, что у человека достаточный финансовый ресурс и он не подпадает под критерии получения государственного пособия, отмечают специалисты.

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100 тыс. грн — это предельная сумма, превышение которой может стать основанием для отказа в пособии или его прекращения.

Одинаковый период для анализа — три месяца до обращения и все время получения пособия.

Мониторинг операций осуществляется автоматически: банки и государственные реестры передают данные, на основании которых принимается решение.

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