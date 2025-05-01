Покупка недвижимости в Польше: какие типы договоров существуют и чем они отличаются — Finance.ua
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Покупка недвижимости в Польше: какие типы договоров существуют и чем они отличаются

Личные финансы
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Покупка недвижимости в Польше: какие типы договоров существуют и чем они отличаются
Покупка недвижимости в Польше: какие типы договоров существуют и чем они отличаются
Иностранцы, в частности украинцы, имеют законное право инвестировать в недвижимость в Польше — и для этого доступны различные типы договоров.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Обычно начинается все с Umowa przedwstępna (на украинском «предварительное соглашение». — Ред.). В документе фиксируется намерение сторон заключать основной договор купли-продажи. Предыдущим же определяются:
  • цена;
  • срок подписания основного договора и т. д.
Часто в пределах предварительного договора продавцу уплачивается 10% от установленной стоимости недвижимости или иная сумма, подтверждающая серьезность намерений стороны сделки.
Согласно этому предварительному договору стороны должны подписать основное соглашение.
Также может быть заключена Umowa współwłasności, или иными словами — договор общей собственности. Его удобно использовать, когда недвижимость покупают вместе несколько человек. Документом определяются части совладельцев в общем праве собственности на конкретную недвижимость. Удобно, надежно, без вопросов в случае дальнейшего раздела приобретенного вместе имущества.
Договор общей собственности предусматривает, что у каждого совладельца есть определенные права и обязанности по содержанию и пользованию недвижимостью. Доли совладельцев могут быть равными или неравными. Это зависит от договоренностей.
При покупке недвижимости на этапе строительства используется девелоперский договор (Umowa deweloperska). Заключается он между покупателем и застройщиком, регулирует условия, на которых застройщик обязуется построить и передать покупателю уже готовую квартиру.
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В девелоперском договоре содержатся подробные условия строительства, сроки выполнения работ, описание объекта и порядок оплаты. Покупатель часто производит оплату в несколько этапов в соответствии с прогрессом строительства.
Что делать, если запланированное не будет выполнено? Закон о защите прав покупателей недвижимости в Польше обеспечивает дополнительные гарантии для покупателей.
После завершения строительства объекта, когда девелопер передает право собственности на недвижимость покупателю, заключается договор о передаче права собственности (Umowa przeniesienia własności).
Подписание этого договора является обязательным для официального перехода права собственности. Как и основной договор купли-продажи, договор передачи права собственности должен быть нотариально удостоверен и подан в Кадастровый реестр в Польше.
Есть отличия от Украины. Но даже поверхностное знание перечисленных типов договоров поможет лучше сориентироваться в процессе покупки недвижимости в Польше и защитить свои интересы на каждом этапе.
Подробнее об условиях по приобретению жилья в стране, где на сегодняшний день очень много украинцев, читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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