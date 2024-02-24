«Покупай сейчас, плати потом»: с какими рисками может столкнуться заемщик — Finance.ua

«Покупай сейчас, плати потом»: с какими рисками может столкнуться заемщик Сегодня 16:05 — Личные финансы

«Покупай сейчас, плати потом»: с какими рисками может столкнуться заемщик

Многие современные потребители выбирают использование кредитных средств при покупке. Это происходит тогда, когда собственных средств мало.

Об этом пишет Финкульт.

Потребитель может получить товар или услугу, даже если у него нет достаточной суммы наличности. Обычно это происходит по условиям кредитного договора. Заемщик должен платить по займу в течение определенного периода времени. Это может быть рассрочка на срок или кредит с отсрочкой уплаты.

Читайте также Стоит ли брать кредит под залог недвижимости в военное время

В дальнейшем, согласно условиям кредитного договора, потребитель должен вносить регулярные платежи за товар или услугу в определенную дату. Потребитель заканчивает погашение кредита и становится держателем товара или услуги после того, как полностью оплатил все отложенные платежи.

С какими рисками может столкнуться потребитель?

1. Высокие проценты. По кредитам с условиями «Покупай сейчас, плати потом» довольно часто могут быть высокие проценты. Это может повлиять на увеличение общей стоимости покупки.

2. Условия кредита. Внимательно следите за условиями кредитного договора. Исследуйте, какие возможные штрафы и начисления пени за просрочку платежей и какова сумма общих расходов по кредиту.

3. Ухудшение кредитной истории. Несвоевременная оплата или пропущенные платежи могут ухудшить кредитную историю. В будущем из-за этого могут возникнуть сложности при получении кредитов или займов.

4. Финансовая ответственность. Важно иметь стабильный доход и понимать финансовую состоятельность и ответственность. Помните, что невозврат кредита возымеет негативные последствия для заемщика.

Эти риски необходимо учитывать при выборе кредитной программы. Относитесь ответственно к планированию финансов, чтобы избежать непредвиденных проблем в будущем.

Напомним, на сегодняшний день финансовые компании в кредитовании вышли на уровень первого квартала 2021 года. Увеличилась сумма чека кредита на 50% по финансовым компаниям, кредитным картам и чуть меньше по срочным кредитам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.