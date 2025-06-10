Покупатель может диктовать правила: что с рынком недвижимости в Украине — мнение эксперта Сегодня 21:00 — Недвижимость

Покупатель может диктовать правила: что с рынком недвижимости в Украине — мнение эксперта

В Украине квартиры и дома продолжают покупать — хоть и не в таких масштабах, как до полномасштабного вторжения. Условия игры коренным образом изменились: теперь это рынок покупателя.

Как подчеркнул экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) Юрий Пита в комментарии УНИАН , сейчас настал период, когда именно покупатель может диктовать правила.

«Особенно, если у покупателя есть свободные средства, не зависит от ипотеки или госпрограмм. Можно договариваться о цене — и во многих случаях существенно», подчеркнул он.

Это означает, что стоимость, указанная в объявлении, не фиксирована. Владельцы часто готовы к скидкам, особенно если им срочно нужны деньги. И наоборот, у продавца сегодня меньше пространства для маневра.

«Для покупателя сейчас хороший период. Продавец уже должен сам решить, готов ли уступить цену», — объясняет Пита.

Несмотря на надежду на политическую стабилизацию, рынок жилья не реагирует молниеносно на новости. Его инерционность обусловлена ​​тем, что украинцы осторожно относятся к крупным финансовым решениям во времена неопределенности.

«Даже если завтра будет прекращен огонь, изменения не наступят сразу. Люди будут ждать стабильности договоренностей», — говорит Пита.

Изменения в поведении покупателей и продавцов можно будет увидеть не раньше, чем через несколько месяцев после условной «разрядки». Средний горизонт ожиданий — август или сентябрь 2025 года.

УНІАН По материалам:

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