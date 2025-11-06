Поколение Z избегает наличных — исследование Сегодня 06:04 — Личные финансы

Поколение Z избегает наличных — исследование

Поколение Z все меньше пользуется наличными деньгами — для большинства молодых людей деньги в «бумажном» виде неудобные и устаревшие.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Harris Poll по заказу мобильного банкинга CashApp, сообщает New York Post . Исследование охватило 2080 взрослых американцев и было направлено на изучение их привычек в сбережениях, способах платежей и инвестициях.

Опрос показал, что 53% представителей поколения Z используют наличные деньги только в исключительных ситуациях, когда нет другого способа оплаты.

Дебетовые карты и приложения — на первом месте

Молодые потребители предпочитают расчеты картами или через приложения, а не наличными. Для них это не только удобство, но и способ держать расходы под контролем.

«Почти треть (29%) считает, что люди, которые платят наличными, либо оторваны от реальности, либо чувствуют неуверенность в себе», — отмечается в исследовании.

Что еще интересно, по их словам, наличные деньги способствуют импульсивным затратам.

«Более половины представителей поколения Z (54%) признают, что они чаще тратят деньги, не задумываясь, когда имеют под рукой физические наличные», — говорится в отчете.

Молодежь создает подушку безопасности

Несмотря на распространенный стереотип о «финансово безответственных зуммерах», исследование демонстрирует обратное. 46% респондентов этого поколения откладывают средства на чрезвычайные случаи, а 39% накапливают сбережения для финансовой безопасности.

Часть направляет средства на эмоциональные и жизненные цели:

37% экономят на путешествия и новые впечатления;

34% - на технику, авто и другие дорогие покупки;

36% откладывают деньги, чтобы жить отдельно от родителей.

Читайте также Поиск работы: чем отличаются зуммеры от миллениалов

Что говорят об этом эксперты

Компания, заказавшая исследование, связывает тенденцию с тем, что молодежь стремится к самостоятельности.

По словам Оуэна Дженнингса, руководителя бизнеса Block Inc., материнской компании CashApp, предложения банкинга со ставками на сбережения помогают молодежи формировать здоровые финансовые привычки, которые станут основой во взрослой жизни.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.