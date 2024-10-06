Похолодание на рынке новых автомобилей в Украине: спрос снизился на 30% — Finance.ua

Похолодание на рынке новых автомобилей в Украине: спрос снизился на 30% Сегодня 21:13 — Технологии&Авто

Похолодание на рынке новых автомобилей в Украине: спрос снизился на 30%

В сентябре украинцы приобрели 5700 новых легковых автомобилей, что на 30% меньше по сравнению с августом.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Что повлияло на высокие продажи в августе

Всплеск спроса в августе был вызван слухами о возможном повышении налогов на первую регистрацию автомобилей.

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Против сентября 2023 года спрос на новые авто остался практически без изменений, рост составил всего 0,1%.

Лидеры продаж

Лидером продаж остается японская Toyota с 840 зарегистрированными авто в месяц. Однако в годовом исчислении сентябрьские продажи новых автомобилей снизились на 13%.

Renault заняла второе место с 541 проданным авто, что на 21% больше, чем в прошлом.

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В тройку лидеров также попала Skoda со 443 единицами, что на 5% меньше, чем в 2023 году.

В первую пятерку входят BMW (433 авто, снижение на 12%) и Volkswagen (336 авто, падение на 48%).

Бестселлером сентября стал Renault Duster с 504 регистрациями.

Всего за период с января по сентябрь 2024 года украинцы приобрели 53 000 новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе граждане нашей страны приобрели 8,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных машин в возрасте до 5 лет.

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