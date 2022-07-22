Подсанкционных россиян обязали декларировать свои активы в ЕС — Finance.ua
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Подсанкционных россиян обязали декларировать свои активы в ЕС

Фондовый рынок
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Подсанкционных россиян обязали декларировать свои активы в ЕС
Подсанкционных россиян обязали декларировать свои активы в ЕС
Попавшие под санкции россияне должны будут раскрыть свои активы в странах ЕС в соответствии с новым санкционным пакетом. Невыполнение этих требований будет считаться обходом санкций и может привести к аресту незадекларированных активов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение Совета ЕС.
"Физические и юридические лица, добавленные в санкционный список ЕС, должны будут предоставлять соответствующим органам информацию о любых средствах или других экономических ресурсах, которыми они владеют или контролируют в Европе.
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Невыполнение этого будет считаться обходом санкций блока", — пишет агентство.
Отмечается, что страны ЕС обсуждают предложение огласить уклонение от санкций преступлением, чтобы обеспечить правовую основу для ареста активов.
Согласно замыслу решения о привлечении отдельных лиц к ответственности за нарушение санкций смогут принимать суды государств-членов блока.
В конце концов, эти решения могут привести к конфискации незадекларированных активов. По словам чиновника, этот шаг задуман, чтобы стимулировать попавших под санкции людей отчитываться о своих активах.
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Действующий режим санкций ЕС предусматривает замораживание подсанкционных активов. Это означает, что они не могут быть использованы и по истечении срока санкций будут разморожены.
Bloomberg добавляет, что управление замороженными активами дорого обходится государствам-членам ЕС — и Брюссель ищет способы усилить свои полномочия, чтобы иметь возможность не замораживать, а конфисковать активы, чтобы использовать их в том числе для восстановления Украины после завершения войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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