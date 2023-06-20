Подрыв Каховской ГЭС: в обладминистрации сделали прогноз по водоснабжению — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: в обладминистрации сделали прогноз по водоснабжению
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища.
В своем видеообращении он сообщил, что сейчас ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.
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«Относительно подтопленных районов. Есть важное „но“. Воду нельзя подать без нормальной работы канализации, а поскольку станции затоплены, нужно время на осушение и спад уровня воды. Надеемся, что работа соответствующих служб обеспечит технической водой жителей микрорайона „Остров“ уже на этой неделе. Еще через 2−3 дня после этого воду можно будет употреблять как питьевую», — сказал Прокудин.
Что касается северной части области, то, по его информации, в пяти территориальных громадах есть проблемы с водой из-за осушения Каховского водохранилища.
«Сейчас прорабатываем и восстановим некоторые скважины. Ищем место под еще 54 скважины. И тогда все будет в порядке», — сообщил он.
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Глава ОВА добавил, что уровень воды в области продолжает снижаться и приблизился уже к отметке 40−60 см, а это стандартный уровень, характерный для этого времени года.
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