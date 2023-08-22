Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделяет еще 7 миллиардов на продолжение строительства водопровода — Finance.ua

Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделяет еще 7 миллиардов на продолжение строительства водопровода Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Подрыв Каховской ГЭС: правительство выделяет еще 7 миллиардов на продолжение строительства водопровода

Кабинет Министров принял решение о выделении дополнительно еще 7 млрд грн для продолжения строительства водопровода, который позволит обеспечить водой пострадавших в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства.

«Начала работать первая нитка водопровода на участке Ингулец — Кряжево. Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога. Выполнили работы за рекордно короткие сроки — 76 дней с момента подрыва станции. На прокладку трех звеньев водопроводов общей протяженностью более 144 км правительство в первую очередь выделило 1,5 млрд грн. Сегодня принимаем решение о выделении дополнительно еще 7 млрд грн для продолжения работ. Работаем дальше, чтобы к зиме у всех жителей пострадавших городов был доступ к воде», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, власти параллельно с модернизацией страны продолжают ее быстрое восстановление. В частности, преодолевают последствия российского теракта на Каховской ГЭС. И уже есть важные результаты.

Справка Finance.ua:

ночью 6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, вызвав масштабное затопление. «Большая вода» затопила ряд населенных пунктов Херсонской области. От подтопления также пострадали территории Николаевской области;

в Запорожской и Днепропетровской областях из-за подрыва Каховской ГЭС произошло снижение уровня воды в реке Днепр.

Укрінформ По материалам:

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