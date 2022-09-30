Подписание договора удаленно и бронь жилья: как мошенники в Варшаве обманывают арендаторов квартир — Finance.ua

Подписание договора удаленно и бронь жилья: как мошенники в Варшаве обманывают арендаторов квартир Сегодня 17:42 — Недвижимость

Подписание договора удаленно и бронь жилья: как мошенники в Варшаве обманывают арендаторов квартир

Найти и арендовать квартиру в Варшаве становится все труднее, и такой ситуацией на рынке недвижимости начали пользоваться злоумышленники. Рассказываем, как не стать жертвой мошеннической схемы и не остаться без денег.

Из-за рекордной инфляции и наплыва беженцев в Польше существенно выросли цены. Ощутимо также поднялась цена и на рынке недвижимости. Следовательно, найти квартиру в Варшаве по разумной цене уже не так просто.

К примеру, крошечная кавалерка в столице обойдется не дешевле, чем за 2 тысячи злотых в месяц, а комнату сдают и за 1,2 тысячи злотых. Кроме этого, многие объявления об аренде «от владельцев» публикуют в сети мошенники.

Аренда жилья в Варшаве: новая схема мошенников

Злоумышленники, желающие нажиться на наивных арендаторах, выкладывают объявления о сдаче больших квартир по относительно низким ценам. Мошенники берут деньги за «бронь» жилья и пропадают.

Своей историей по такому же сценарию поделилась Эвелина. Так, девушка увидела на OLX объявление о сдаче жилья на Madalińskiego за 1,9 тысячи злотых в месяц. При этом в данную сумму входили и все возможные дополнительные платежи. Такие условия заинтересовали Эвелину.

Читайте также Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы

Потенциальная арендаторша связалась с владелицей квартиры, но общались они только в мессенджере, поскольку женщина рассказала, что работает за границей, поэтому не имеет возможности встретиться в Польше. И чтобы жилье за 1,9 тысячи злотых в месяц точно досталось Эвелине, владелица попросила перечислить ей 900 злотых для «бронирования» квартиры, а подписать договор можно удаленно. После этого женщина обещала приехать в Польшу, чтобы передать ключи.

После этого Эвелина закончила разговор, потому что догадалась, что имеет дело с мошенником. Но девушка также добавила, что люди, менее знакомые с рынком недвижимости, могут стать легкой добычей.

Также есть случаи, когда фейковые арендодатели в переписке даже показывают сканы якобы своих документов, удостоверяющих личность. Таким образом они избавляют арендаторов от сомнений. На самом деле это, как правило, сканы документов, которые мошенники выманили у предыдущих жертв.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.