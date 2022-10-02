Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы — Finance.ua
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Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы

Личные финансы
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Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы
Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы
Большинство украинских беженцев нашли работу в Польше с квалификацией ниже своего уровня образования. Об этом свидетельствуют исследования EWL Migration Platform и Варшавского университета.
С начала войны в Украине работу в Польше нашли 430 тысяч украинцев, средний возраст трудоустроенных в Польше и Германии — 37-39 лет. Среди них есть большое количество людей с опытом, квалификацией и зачастую профессиональным высшим образованием.
Это, например, учителя, работники ІТ-сферы, офисные сотрудники, менеджеры. Если говорить о трудоустройстве этих людей в Польше, то 90% работают на работе, требующей более низкого уровня образования. Мало кто за границей смог сохранить свою профессиональную позицию", — рассказала директор по международному развитию EWL Group Михалина Силевич.
Также она отметила, что ситуация может изменяться со временем. Ведь естественным элементом экономической миграции является то, что переезжающие в другую страну сначала ищут себе работу «для старта».

Беженцы учатся, чтобы получить лучшую работу

Большинство беженцев в Польше (53%) и Германии (55%) не знают местного языка или знают на низком уровне. Хороший и очень хороший уровень владения языком имеют только 13% трудоустроенных в Польше и 18% трудоустроенных в Германии.
Но более 80% беженцев в Польше уже изучают польский, в Германии доля беженцев, изучающих язык, составляет более 60%.
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Также стоит отметить, что около 20% беженцев, работающих в настоящее время в Польше и Германии, повышают свою квалификацию, посещая курсы и тренинги. А около 40% готовы работать над повышением квалификации в будущем.

Где найти работу

Около четверти украинцев в Польше и Германии нашли работу по рекомендациям друзей или родственников. Приблизительно такое же количество беженцев трудоустроились при содействии органов местного самоуправления, еще четверть — нашли работу самостоятельно.
Процент занятости украинских беженцев в разных сферах в Польше:
  • гостинично-ресторанное дело — 29%;
  • сфера услуг — 18%;
  • производство — 14%;
  • торговля — 11%;
  • сельское хозяйство — 7%;
  • логистика — 7%.
Процент занятости украинских беженцев в разных сферах в Германии:
  • гостинично-ресторанное дело — 31%;
  • торговля — 19%;
  • сфера услуг — 12%;
  • уход за пожилыми людьми — 10%;
  • производство — 7%;
  • сельское хозяйство — 6%;
  • сфера образования — 6%.
Данные исследования приведены согласно опросу, который проводился 15-22 июля 2022 среди 800 граждан Украины, которые выехали из страны после 24 февраля 2022, жили и работали на момент опроса в Польше и Германии.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
visitukraine.today
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