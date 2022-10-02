Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы — Finance.ua

Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы Сегодня 09:25 — Личные финансы

Работа в Польше и Германии: где работают украинские беженцы

Большинство украинских беженцев нашли работу в Польше с квалификацией ниже своего уровня образования. Об этом свидетельствуют исследования EWL Migration Platform и Варшавского университета.

С начала войны в Украине работу в Польше нашли 430 тысяч украинцев, средний возраст трудоустроенных в Польше и Германии — 37-39 лет. Среди них есть большое количество людей с опытом, квалификацией и зачастую профессиональным высшим образованием.

Это, например, учителя, работники ІТ-сферы, офисные сотрудники, менеджеры. Если говорить о трудоустройстве этих людей в Польше, то 90% работают на работе, требующей более низкого уровня образования. Мало кто за границей смог сохранить свою профессиональную позицию", — рассказала директор по международному развитию EWL Group Михалина Силевич.

Также она отметила, что ситуация может изменяться со временем. Ведь естественным элементом экономической миграции является то, что переезжающие в другую страну сначала ищут себе работу «для старта».

Беженцы учатся, чтобы получить лучшую работу

Большинство беженцев в Польше (53%) и Германии (55%) не знают местного языка или знают на низком уровне. Хороший и очень хороший уровень владения языком имеют только 13% трудоустроенных в Польше и 18% трудоустроенных в Германии.

Но более 80% беженцев в Польше уже изучают польский, в Германии доля беженцев, изучающих язык, составляет более 60%.

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Также стоит отметить, что около 20% беженцев, работающих в настоящее время в Польше и Германии, повышают свою квалификацию, посещая курсы и тренинги. А около 40% готовы работать над повышением квалификации в будущем.

Где найти работу

Около четверти украинцев в Польше и Германии нашли работу по рекомендациям друзей или родственников. Приблизительно такое же количество беженцев трудоустроились при содействии органов местного самоуправления, еще четверть — нашли работу самостоятельно.

Процент занятости украинских беженцев в разных сферах в Польше:

гостинично-ресторанное дело — 29%;

сфера услуг — 18%;



производство — 14%;

торговля — 11%;

сельское хозяйство — 7%;

логистика — 7%.

Процент занятости украинских беженцев в разных сферах в Германии:

гостинично-ресторанное дело — 31%;

торговля — 19%;

сфера услуг — 12%;

уход за пожилыми людьми — 10%;

производство — 7%;

сельское хозяйство — 6%;

сфера образования — 6%.



Данные исследования приведены согласно опросу, который проводился 15-22 июля 2022 среди 800 граждан Украины, которые выехали из страны после 24 февраля 2022, жили и работали на момент опроса в Польше и Германии.

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