Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД — Finance.ua

Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД Вчера 20:06 — Личные финансы

Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД

В Польше вступили в силу новые штрафы. Суммы выросли, в том числе и для водителей, повторно превысивших скорость. А еще нарушителям будет «легче накопить» штрафные баллы.

Об этом пишет портал Polsat News

Теперь штрафы за некоторые повторные правонарушения на дорогах будут вдвое больше. Речь идет о превышении разрешенной скорости (более 31 километр в час), если не отдано предпочтение в движении пешеходам, о неправильном обгоне и выезде на железнодорожный переезд после того, как шлагбаум начал опускаться или после включения красного света. Кроме того, теперь нарушители будут получать больше штрафных баллов, а аннулироваться они будут позже.

Чем выше превышение скорости, тем больше штраф

31 — 40 километров в час — 800 злотых (впервые) / 1600 злотых (повторное нарушение);

41 — 50 километров в час — 1000 зл. /2000 зл.;

51 — 60 километров в час — 1500 зл. / 3000 зл.;

61 — 70 километров в час — 2000 зл. / 4000 зл.;

от 71 километров в час — 2500 зл. / 5000 зл.

Читайте также С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги

Новые штрафы за повторное нарушение некоторых других правил:

водитель не пропустил пешеходов — 1500 зл. / 3000 зл.;

нарушил запрет на обгон — 1000 зл. /2000 зл.;

обгон на пешеходном переходе или перед ним — 1000 зл. /2000 зл.;

создание угрозы безопасности дорожного движения с последствиями (например, травмирование пешехода) — 1500 зл. / 3000 зл.;

объезд автомобиля, который пропускает пешехода — 1500 зл. / 3000 зл.;

выезд на железнодорожный переезд после закрытия шлагбаумов или при включении красного сигнала светофора — 2000 зл. / 4000 зл.;

вождение при алкогольном или наркотическом опьянении — 2500 зл./5000 зл.

В Польше кроме денежных штрафов нарушители получают штрафные баллы. Если водитель со стажем набирает 24 балла в год, его лишают прав. Водителям с опытом до года достаточно набрать 20 баллов. За серьезные нарушения может начисляться до 15 дополнительных штрафных баллов. А аннулироваться баллы теперь будут не через год, а через два.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.