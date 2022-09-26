Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД — Finance.ua
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Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД

Личные финансы
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Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД
Новые штрафы для водителей в Польше: сколько теперь придется платить за нарушение ПДД
В Польше вступили в силу новые штрафы. Суммы выросли, в том числе и для водителей, повторно превысивших скорость. А еще нарушителям будет «легче накопить» штрафные баллы.
Об этом пишет портал Polsat News.
Теперь штрафы за некоторые повторные правонарушения на дорогах будут вдвое больше. Речь идет о превышении разрешенной скорости (более 31 километр в час), если не отдано предпочтение в движении пешеходам, о неправильном обгоне и выезде на железнодорожный переезд после того, как шлагбаум начал опускаться или после включения красного света. Кроме того, теперь нарушители будут получать больше штрафных баллов, а аннулироваться они будут позже.

Чем выше превышение скорости, тем больше штраф

  • 31 — 40 километров в час — 800 злотых (впервые) / 1600 злотых (повторное нарушение);
  • 41 — 50 километров в час — 1000 зл. /2000 зл.;
  • 51 — 60 километров в час — 1500 зл. / 3000 зл.;
  • 61 — 70 километров в час — 2000 зл. / 4000 зл.;
  • от 71 километров в час — 2500 зл. / 5000 зл.
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Новые штрафы за повторное нарушение некоторых других правил:

  • водитель не пропустил пешеходов — 1500 зл. / 3000 зл.;
  • нарушил запрет на обгон — 1000 зл. /2000 зл.;
  • обгон на пешеходном переходе или перед ним — 1000 зл. /2000 зл.;
  • создание угрозы безопасности дорожного движения с последствиями (например, травмирование пешехода) — 1500 зл. / 3000 зл.;
  • объезд автомобиля, который пропускает пешехода — 1500 зл. / 3000 зл.;
  • выезд на железнодорожный переезд после закрытия шлагбаумов или при включении красного сигнала светофора — 2000 зл. / 4000 зл.;
  • вождение при алкогольном или наркотическом опьянении — 2500 зл./5000 зл.
В Польше кроме денежных штрафов нарушители получают штрафные баллы. Если водитель со стажем набирает 24 балла в год, его лишают прав. Водителям с опытом до года достаточно набрать 20 баллов. За серьезные нарушения может начисляться до 15 дополнительных штрафных баллов. А аннулироваться баллы теперь будут не через год, а через два.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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