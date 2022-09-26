С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги — Finance.ua
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С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги

Личные финансы
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С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги
С 1 октября в Польше подорожают почтовые услуги
С начала октября в пунктах Poczta Polska будут действовать новые, более высокие тарифы. Услуги станут дороже из-за инфляции, увеличения транспортных расходов и роста цен на сырье, используемое компанией.
Об этом пишет Poczta Polska.
Так, уже с 1 октября Poczta Polska повысит цены на отправку по стране писем и посылок. Компания объясняет это ростом издержек и уменьшением количества доставленных писем.

Новые тарифы

В новом прейскуранте отправка обычного письма в формате S будет стоить 3,90 злотых, что на 30 грошей больше, чем сейчас. Рекомендованное письмо S подорожает с 6,50 до 6,80 злотых, посылка формата А — с 12 до 13 злотых, а подтверждение о получении — с 2,80 до 3 злотых.
Для формата L, то есть посылок до 2 килограммов, как и для экономных писем, тариф не изменится и составит 8 злотых.
При этом цены на заграничные отправления останутся без изменений.
Полный прайс-лист, который будет действовать с октября, можно найти на сайте Poczta Polska.
В своем сообщении Poczta Polska пытается успокоить поляков и убедить, что для рядового жителя страны, который присылает все меньше писем, это не будет практически никакой нагрузки для кошелька — говорится о расходах в несколько злотых в течение года. В то время как для самой компании удорожание услуг является важным шагом.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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