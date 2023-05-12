Подорожание электроэнергии в Украине: в Раде оценили, насколько вырастут суммы в платежках — Finance.ua

Подорожание электроэнергии в Украине: в Раде оценили, насколько вырастут суммы в платежках Сегодня 12:03 — Личные финансы

Подорожание электроэнергии в Украине: в Раде оценили, насколько вырастут суммы в платежках

Если тарифы на электроэнергию в Украине возрастут до 2,88 грн за кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200−300 грн.

Об этом член комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк сообщил в эфире телемарафона «Единые новости».

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«Национальный регулятор рассматривает возможность поднятия тарифов для всех категорий населения с 1,44 до 2,88 копеек. Ориентировочно на семью это от 200 до 300 гривен увеличения платежки. Те хозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать», — рассказал народный депутат.

Он пояснил, что решение об увеличении тарифов на электроэнергию частично покроет дефицит средств компаний «Энергоатом» и «Укрэнерго». А им нужно много денег для восстановления поврежденных российскими атаками объектов энергетики.

Справка Finance.ua:

В конце апреля Минэнерго Украины предупредило о вынужденном повышении тарифов на электроэнергию перед отопительным сезоном 2023−2024. Ведь следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего;

в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, анонсировали, что верхние пределы тарифов на электроэнергию могут возрасти от 1,68 грн до 2,4 грн или на 2,8 грн за кВт-ч.

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ТСН По материалам:

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