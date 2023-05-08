Украинцам ответили, когда могут возрасти тарифы на электричество — Finance.ua

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Украинцам ответили, когда могут возрасти тарифы на электричество

Энергетика
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Украинцам ответили, когда могут возрасти тарифы на электричество
Украинцам ответили, когда могут возрасти тарифы на электричество
Повышение цен на электроэнергию для населения — повод для таких разговоров создал Кабмин. В апреле истек срок постановления, предусматривавшего установление фиксированных цен на электроэнергию для населения. Действие этого постановления продлено на месяц.
То есть теперь нужно выбрать: либо повысить цену для населения с 1 июня, либо еще на какой-то период продлить действие постановления, предусматривающего фиксированную цену на электроэнергию. Что может избрать Кабмин, рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире «1+1».
По его словам, вероятнее всего будет повышение цен — если не с 1 июня, то с 1 июля. Ведь на сегодняшний день нет других источников, которые позволили бы восстановить нашу энергосистему. Пока энергокомпании не могут работать себе в убыток.
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«К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен с 1,44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч», — говорит эксперт.
По его словам, существуют и другие варианты, но это не значит, что Кабмин забудет о тех слоях населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Также, вероятно, будет какая-то корректировка для населенных пунктов вблизи линии фронта.
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«Это решение (о повышении цен на электроэнергию, — ред.) будет достаточно взвешенным. Поэтому я не могу дать каких-либо гарантий того, что повышение цен будет с 1 июня. Может, оно будет отсрочено», — отметил Рябцев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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