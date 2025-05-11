Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта — Finance.ua

Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта Сегодня 11:19

Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта

Цены на горючее в ближайшее время не будут расти.

Об этом сказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Эспрессо».

Он отметил, что стоимость горючего не будет меняться, ведь Украина частично восстановила собственное производство.

Также, по его словам, были налажены цепи поставок горючего из-за рубежа, и в соответствии с этим это горючее уже поступает с биоспиртом.

Как отметил Игнатьев, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина как украинского производства, так и импортного.

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Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.

Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках , которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.

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