Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта — Finance.ua

Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта
Цены на горючее в ближайшее время не будут расти.
Об этом сказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Эспрессо».
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Он отметил, что стоимость горючего не будет меняться, ведь Украина частично восстановила собственное производство.
Также, по его словам, были налажены цепи поставок горючего из-за рубежа, и в соответствии с этим это горючее уже поступает с биоспиртом.
Как отметил Игнатьев, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина как украинского производства, так и импортного.
Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.
Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках, которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.
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