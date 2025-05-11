Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта — Finance.ua
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Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта

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Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта
Подорожает ли горючее в Украине: ответ эксперта
Цены на горючее в ближайшее время не будут расти.
Об этом сказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире телеканала «Эспрессо».
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Он отметил, что стоимость горючего не будет меняться, ведь Украина частично восстановила собственное производство.
Также, по его словам, были налажены цепи поставок горючего из-за рубежа, и в соответствии с этим это горючее уже поступает с биоспиртом.
Как отметил Игнатьев, не прогнозируется никаких существенных изменений в стоимости бензина как украинского производства, так и импортного.
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Напомним, с 1 мая 2025 года все АЗС в Украине обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола.
Власти аргументируют это экологическими и энергетическими соображениями, однако специалисты предупреждают о рисках, которые могут принести нововведения, особенно для владельцев подержанных авто.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Espreso.tv
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