Пособие от ООН возросло до 12 300 грн — кто может получить выплаты Сегодня 11:04 — Личные финансы

Выплата помощи

С 1 апреля 2026 года обновлены правила предоставления денежного пособия УВКБ ООН для людей, пострадавших от войны.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Изменения предусмотрены в рамках нового плана гуманитарных потребностей на 2026 год.

Размер выплат вырос до 12 300 грн на одного человека. Эта сумма рассчитана на три месяца и должна покрывать базовые нужды.

Кто может получить выплаты

Обновленные критерии для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших предполагают, что пособие могут получить те, кто:

эвакуировались в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни;

пострадали от обстрелов за последние 45 дней;

переместились в течение последних 6 месяцев и относятся к уязвимым категориям;

вернулись на постоянное местожительство или из-за границы после вынужденного перемещения с 24 февраля 2022 года;

не получали денежное пособие от других международных организаций за последние три месяца;

имеют месячный доход на одного члена семьи не более 8300 грн (для тех, кто переместился от 45 дней до 6 месяцев или вернулся).

Как подать заявку

Заявления на получение пособия принимаются в пунктах сбора данных УВКБ ООН, работающих в 12 областях. Актуальный перечень адресов доступен на сайте партнера программы — БФ «Право на жизнь».

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи. Исключение — маломобильные лица: их отсутствие нужно подтвердить медицинскими документами.

Ранее мы сообщали , что с 7 апреля в Украине начались выплаты разовой целевой поддержки украинцам в размере 1500 грн. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров и граждан, получающих социальные выплаты.

