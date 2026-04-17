Пособие от ООН возросло до 12 300 грн — кто может получить выплаты
Кто может получить выплаты
- эвакуировались в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни;
- пострадали от обстрелов за последние 45 дней;
- переместились в течение последних 6 месяцев и относятся к уязвимым категориям;
- вернулись на постоянное местожительство или из-за границы после вынужденного перемещения с 24 февраля 2022 года;
- не получали денежное пособие от других международных организаций за последние три месяца;
- имеют месячный доход на одного члена семьи не более 8300 грн (для тех, кто переместился от 45 дней до 6 месяцев или вернулся).
Как подать заявку
1500 грн доплаты: кто уже получил деньги в апреле и как получить пособие (видео)
Ретроспектива зарплат: как они менялись за время независимости Украины
Как научить детей планировать расходы — практические советы
Где найти удаленную работу: 10 горячих вакансий
«Резерв+» стал обязательным для получения паспорта за границей
Продукты в Украине могут подорожать ориентировочно на 10% — депутат