Пособие от ООН возросло до 12 300 грн — кто может получить выплаты

Выплата помощи
С 1 апреля 2026 года обновлены правила предоставления денежного пособия УВКБ ООН для людей, пострадавших от войны.
Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.
Изменения предусмотрены в рамках нового плана гуманитарных потребностей на 2026 год.
Размер выплат вырос до 12 300 грн на одного человека. Эта сумма рассчитана на три месяца и должна покрывать базовые нужды.

Кто может получить выплаты

Обновленные критерии для внутренне перемещенных лиц и других пострадавших предполагают, что пособие могут получить те, кто:
  • эвакуировались в течение последних 45 дней из-за угрозы жизни;
  • пострадали от обстрелов за последние 45 дней;
  • переместились в течение последних 6 месяцев и относятся к уязвимым категориям;
  • вернулись на постоянное местожительство или из-за границы после вынужденного перемещения с 24 февраля 2022 года;
  • не получали денежное пособие от других международных организаций за последние три месяца;
  • имеют месячный доход на одного члена семьи не более 8300 грн (для тех, кто переместился от 45 дней до 6 месяцев или вернулся).

Как подать заявку

Заявления на получение пособия принимаются в пунктах сбора данных УВКБ ООН, работающих в 12 областях. Актуальный перечень адресов доступен на сайте партнера программы — БФ «Право на жизнь».
При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи. Исключение — маломобильные лица: их отсутствие нужно подтвердить медицинскими документами.
Ранее мы сообщали, что с 7 апреля в Украине начались выплаты разовой целевой поддержки украинцам в размере 1500 грн. Дополнительные средства предусмотрены для пенсионеров и граждан, получающих социальные выплаты.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
