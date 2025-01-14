Подготовка 16-го пакета санкций. Десять стран ЕС призвали ввести ограничения против российского газа — Finance.ua
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Подготовка 16-го пакета санкций. Десять стран ЕС призвали ввести ограничения против российского газа

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Подготовка 16-го пакета санкций. Десять стран ЕС призвали ввести ограничения против российского газа
Подготовка 16-го пакета санкций. Десять стран ЕС призвали ввести ограничения против российского газа
Группа из 10 стран Европейского Союза настаивает на усилении санкций против россии путем введения дальнейших ограничений на природный газ и усиления контроля соблюдения верхнего предела цен на нефть.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ, пишет «Европейская правда».
Подписанты документа хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа в ЕС, чтобы ограничить доходы, которые Кремль использует для финансирования войны в Украине.
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«В качестве конечной цели необходимо поскорее запретить импорт российского газа и СПГ (сжиженного природного газа. — Ред.). Альтернативой полному запрету могло бы стать постепенное сокращение использования российского газа и СПГ», — говорится в тексте Bloomberg.
Там также призывают наложить дополнительные санкции на российский флот танкеров, который перевозит СПГ, чтобы им запрещали заходить в порты и получать услуги на территории ЕС.
Заявление подписали три страны Балтии, Дания, Ирландия, Польша, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
Как сообщалось, Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации со странами-членами ЕС относительно 16-го пакета санкций против россии.
По материалам:
Європейська правда
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