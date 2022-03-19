Поддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС и Европейского инвестбанка: Украина за последние дни получила $2 млрд и €1 млрд — Finance.ua
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Поддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС и Европейского инвестбанка: Украина за последние дни получила $2 млрд и €1 млрд

Сегодня 20:03Казна и Политика
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Поддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС и Европейского инвестбанка: Украина за последние дни получила $2 млрд и €1 млрдПоддержка МВФ, Всемирного банка, ЕС и Европейского инвестбанка: Украина за последние дни получила $2 млрд и €1 млрд
В пятницу, 18 марта, Украина получила 300 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Как сообщил министр финансов Сергей Марченко, за последние дни страна получила от МВФ (Международного валютного фонда), Всемирного банка, ЕС, Европейского инвестбанка и иностранных правительств 2 млрд долларов и 1 млрд евро.
«Благодарен вице-президенту Европейской Комиссии Валдису Домбровскису, который максимально способствовал быстрому получению крайне необходимых средств. В целом, за последние дни имеем уже почти 2 млрд долл. США и более 1 млрд евро. Это поддержка от МВФ, Всемирного банка, ЕС, ЕИБ и иностранных правительств» , — написал министр в Facebook.
Он добавил, что на днях было получено подтверждение предоставления Украине грантовых средств от ряда стран Европы. Марченко также указал на отдельный фронт деятельности министерства — санкционный.
«Общаюсь с международными инвестбанками и фондами. Как результат, имеем реакцию от Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, ING Group, BNP Paribas, HSBC и Barclays. Все они сокращают свое присутствие в стране-агрессоре и работают над дальнейшими санкциями, о чем получили личные подтверждения от руководства компаний», — подытожил глава Минфина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Обозреватель
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