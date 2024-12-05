Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры — Finance.ua

Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры Сегодня 15:00 — Личные финансы

Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры

Эксперты robota.ua подготовили подборку вакансий для тех, кто не имеет опыта, но хочет его получить, ведь начинать карьеру студентам и кандидатам без опыта или с минимальным непросто.

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📍Киев

Лидер на международном рынке агрохимии и семян приглашает на стажировку студентов старших курсов (будущих экономистов/аграриев/финансистов/менеджеров). Работодатель анонсирует следующие задачи: административная поддержка страховых и банковских программ; сопровождение и консультирование клиентов по регистрациям страховых и банковских программ; работа в системе операционного учета; ведение документооборота.

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📍Киев

Аптечная сеть предлагает начать карьеру фармацевтам и консультантам. Рассматривают кандидатов без опыта работы. Анонсируется среди прочего: конкурентная фиксированная ставка на первые месяцы работы; дополнительные возможности дохода (съемки ТикТок, бонус за приведение друга, челенджи); гибкий график работы; безопасные закрытые витрины; обучение; юридическая поддержка работников.

📍Львов

Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий объявляет набор на новую стажерскую программу в направлении развития бизнеса клиентов.

📍Киев/удаленно

Международная компания в сфере бьюти-технологий приглашает на стажировку. Среди обязанностей будущего стажера: разработка маркетингового контента на основе мониторинга социальных сетей; участие в создании контента для медиакампаний; анализ и отчетность об эффективности работы социальных сетей; взаимодействие с потребителями в соцсетях; адаптация международных и создание локальных путеводителей, отчетов и т. п. ; сотрудничество с инфлюэнсерами и т. д.

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📍Киев/удаленно

Банк приглашает на работу студентов и выпускников вузов, обучающихся/обучавшихся по направлениям подготовки Экономика/Маркетинг/Финансы/Аудит/IT, кандидатов без опыта работы или с минимальным, со знанием английского языка — не ниже Intermediate.

Необходимо участвовать в создании различных материалов для внешних коммуникаций; производить сбор данных для подготовки сценариев видеороликов о банке; помогать в разработке презентаций; размещать материалы на сайты банка; переводить, редактировать тексты.

📍Днепр

Украинская корпорация, в состав компании входят 13 разнопрофильных предприятий в таких отраслях как: производство, девелопмент недвижимости и аграрный бизнес, ищет специалиста для выполнения следующих задач: учет ОЗ, работа с банковскими выписками; формирование себестоимости; складской учет.

Рассматриваются кандидаты с высшим экономическим или математическим образованием; знанием управленческого учета; которые разбираются в основах экономической деятельности работы предприятий.

📍Киев

Ведущий оператор мобильной связи приглашает студентов 4−6 курсов или выпускников 2022—2024 гг. с развитыми аналитическими способностями на 6-месячную оплачиваемую стажировку по программе развития талантов Vodafone Career Way.

Необходимо: обеспечивать бесперебойную работу оборудования; производить эксплуатацию и обслуживание электроустановок; выполнять планово-предупредительные работы; планировать и контролировать работу по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции; контролировать и принимать работы, выполненные подрядными организациями; оформлять отчеты по направлению энергетики.

📍Киев

На стажировку приглашаются кандидаты, которые увлекаются цветами и хотят научиться создавать настоящие шедевры из лепестков, листьев и стеблей.

Обязанности будущего стажера: помощь в создании цветочных композиций для разных мероприятий, праздников и интерьеров; подготовка и упаковка букетов — от простых до экстравагантных; изучение тонкостей работы с цветами и материалами; участие в разработке новых идей для флористических изделий и композиций; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте Рассматриваются кандидаты без опыта работы, предлагается обучение.

📍Львов

Международная компания приглашает студентов и выпускников 4−6 курсов, обучающихся по направлению ветеринарной медицины, для участия в первой градуатской программе от Nestle PURINA®. Продолжительность программы — 1 год. Трудоустройство — полный рабочий день. Среди преимуществ: — проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев; поддержка и обучение от наставника и руководителей.

📍Киев/удаленно

Чем будет заниматься будущий Trainee Creative Copywriter: создавать оригинальные рекламные тексты, слоганы, сценарии для различных рекламных каналов (телевидение, digital, аудио) с соблюдением брендбука клиента; генерировать новые идеи, концепции и подходы к рекламным кампаниям; писать тексты для разных форматов: от коротких слоганов до развернутых сценариев; обеспечивать точность и стилистическую ответственность при переводе рекламных материалов с украинского на английский язык и наоборот; следить за последними тенденциями в рекламе, кино, музыке, литературе и других сферах культуры.

Справка Finance.ua:

Пальма первенства на рынке труда снова принадлежит категории «Рабочие специальности, производство», которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю). Об этом идет речь в исследовании work.ua. Сфера обслуживания сместилась на вторую строчку (20 343 вакансии, -4% к сентябрю).

Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.

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