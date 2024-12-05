Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры — Finance.ua
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Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры

Личные финансы
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Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры
Подборка перспективных стажировок декабря для старта карьеры
Эксперты robota.ua подготовили подборку вакансий для тех, кто не имеет опыта, но хочет его получить, ведь начинать карьеру студентам и кандидатам без опыта или с минимальным непросто.
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Стажер/стажерка в отдел страховых и банковских решений в Syngenta

📍Киев
Лидер на международном рынке агрохимии и семян приглашает на стажировку студентов старших курсов (будущих экономистов/аграриев/финансистов/менеджеров). Работодатель анонсирует следующие задачи: административная поддержка страховых и банковских программ; сопровождение и консультирование клиентов по регистрациям страховых и банковских программ; работа в системе операционного учета; ведение документооборота.
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Старт карьеры в медицине и фармацевтике в «Анри-Фарм»

📍Киев
Аптечная сеть предлагает начать карьеру фармацевтам и консультантам. Рассматривают кандидатов без опыта работы. Анонсируется среди прочего: конкурентная фиксированная ставка на первые месяцы работы; дополнительные возможности дохода (съемки ТикТок, бонус за приведение друга, челенджи); гибкий график работы; безопасные закрытые витрины; обучение; юридическая поддержка работников.
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Стажер по продажам в МХП

📍Львов
Международная компания в сфере пищевых и агротехнологий объявляет набор на новую стажерскую программу в направлении развития бизнеса клиентов.
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Диджитал-стажер в L’OREAL Ukraine

📍Киев/удаленно
Международная компания в сфере бьюти-технологий приглашает на стажировку. Среди обязанностей будущего стажера: разработка маркетингового контента на основе мониторинга социальных сетей; участие в создании контента для медиакампаний; анализ и отчетность об эффективности работы социальных сетей; взаимодействие с потребителями в соцсетях; адаптация международных и создание локальных путеводителей, отчетов и т. п.; сотрудничество с инфлюэнсерами и т. д.
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Младший специалист в направлении PR в «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

📍Киев/удаленно
Банк приглашает на работу студентов и выпускников вузов, обучающихся/обучавшихся по направлениям подготовки Экономика/Маркетинг/Финансы/Аудит/IT, кандидатов без опыта работы или с минимальным, со знанием английского языка — не ниже Intermediate.
Необходимо участвовать в создании различных материалов для внешних коммуникаций; производить сбор данных для подготовки сценариев видеороликов о банке; помогать в разработке презентаций; размещать материалы на сайты банка; переводить, редактировать тексты.
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Экономист-стажер в ALEF

📍Днепр
Украинская корпорация, в состав компании входят 13 разнопрофильных предприятий в таких отраслях как: производство, девелопмент недвижимости и аграрный бизнес, ищет специалиста для выполнения следующих задач: учет ОЗ, работа с банковскими выписками; формирование себестоимости; складской учет.
Рассматриваются кандидаты с высшим экономическим или математическим образованием; знанием управленческого учета; которые разбираются в основах экономической деятельности работы предприятий.
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Инженер/ка-энергетик (стажировка) в «Vodafone Украина»

📍Киев
Ведущий оператор мобильной связи приглашает студентов 4−6 курсов или выпускников 2022—2024 гг. с развитыми аналитическими способностями на 6-месячную оплачиваемую стажировку по программе развития талантов Vodafone Career Way.
Необходимо: обеспечивать бесперебойную работу оборудования; производить эксплуатацию и обслуживание электроустановок; выполнять планово-предупредительные работы; планировать и контролировать работу по обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции; контролировать и принимать работы, выполненные подрядными организациями; оформлять отчеты по направлению энергетики.
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Стажер по цветочному дизайну

📍Киев
На стажировку приглашаются кандидаты, которые увлекаются цветами и хотят научиться создавать настоящие шедевры из лепестков, листьев и стеблей.
Обязанности будущего стажера: помощь в создании цветочных композиций для разных мероприятий, праздников и интерьеров; подготовка и упаковка букетов — от простых до экстравагантных; изучение тонкостей работы с цветами и материалами; участие в разработке новых идей для флористических изделий и композиций; поддержание чистоты и порядка на рабочем месте Рассматриваются кандидаты без опыта работы, предлагается обучение.
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Nestle PURINA® Graduate Program в Nestle Ukraine

📍Львов
Международная компания приглашает студентов и выпускников 4−6 курсов, обучающихся по направлению ветеринарной медицины, для участия в первой градуатской программе от Nestle PURINA®. Продолжительность программы — 1 год. Трудоустройство — полный рабочий день. Среди преимуществ: — проектная работа в основных подразделениях бизнеса кормов для животных в течение 12 месяцев; поддержка и обучение от наставника и руководителей.
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Trainee Creative Copywriter (стажировка) в Leo Burnett Ukraine

📍Киев/удаленно
Чем будет заниматься будущий Trainee Creative Copywriter: создавать оригинальные рекламные тексты, слоганы, сценарии для различных рекламных каналов (телевидение, digital, аудио) с соблюдением брендбука клиента; генерировать новые идеи, концепции и подходы к рекламным кампаниям; писать тексты для разных форматов: от коротких слоганов до развернутых сценариев; обеспечивать точность и стилистическую ответственность при переводе рекламных материалов с украинского на английский язык и наоборот; следить за последними тенденциями в рекламе, кино, музыке, литературе и других сферах культуры.
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Справка Finance.ua:

  • Пальма первенства на рынке труда снова принадлежит категории «Рабочие специальности, производство», которая предлагает соискателям 20 992 вакансии (+1% к сентябрю). Об этом идет речь в исследовании work.ua. Сфера обслуживания сместилась на вторую строчку (20 343 вакансии, -4% к сентябрю).
  • Десятка самых востребованных профессий остается стабильной: грузчик, водитель, кассир, кладовщик, повар, менеджер по продажам, бармен/бариста, продавец-консультант, разнорабочий, бухгалтер.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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