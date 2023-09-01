Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой, — исследование НАГС
Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) представило исследование «Публичная служба в Украине: ваша точка зрения».
Исследование является результатом опроса 43 862 публичных служащих, анонимный опрос которых состоялся в мае.
Как отмечено в исследовании, подавляющее большинство опрошенных публичных служащих (80,2%) «полностью удовлетворены» или «удовлетворены» своей работой.
Соответственно, о том, что они «не удовлетворены» или «полностью не удовлетворены» своей работой, сообщили 4,9% опрошенных госслужащих.
Согласно исследованию НАГС, своей работой на госслужбе или в органах местного самоуправления больше удовлетворены женщины, чем мужчины (81,6% и 76,1% соответственно).
При этом уровень удовлетворенности работой на государство или местное самоуправление зависит и от возрастной группы респондентов. Публичные служащие в возрасте 60+ гораздо больше удовлетворены своей работой, чем молодежь 20−35 лет.
Интересно, что наивысший показатель удовлетворенности своей работой наблюдается среди тех публичных служащих, которые проработали на публичной службе более 25 лет (85,1%).
Как отмечается в исследовании НАГС, наибольшее недовольство у работников публичной службы (57,1%) вызывает размер заработной платы. Вместе с тем 21,8% служащих положительно относятся к размеру своей заработной платы.
Также лишь 52,8% опрошенных служащих отметили, что их руководство «генерирует высокий уровень мотивации у сотрудников».
Кроме того, достаточно интересно то, что, согласно исследованию НАГС, «высшие показатели удовлетворенности работой, зарплатой, профессиональным выбором и карьерой демонстрируют сотрудники органов судебной власти и прокуратуры, а также органов охраны правопорядка и военного управления».
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