Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой, — исследование НАГС Сегодня 19:47 — Личные финансы

Подавляющее большинство государственных служащих удовлетворены своей работой, — исследование НАГС

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) представило исследование «Публичная служба в Украине: ваша точка зрения».

Исследование является результатом опроса 43 862 публичных служащих, анонимный опрос которых состоялся в мае.

Как отмечено в исследовании, подавляющее большинство опрошенных публичных служащих (80,2%) «полностью удовлетворены» или «удовлетворены» своей работой.

Соответственно, о том, что они «не удовлетворены» или «полностью не удовлетворены» своей работой, сообщили 4,9% опрошенных госслужащих.

Согласно исследованию НАГС, своей работой на госслужбе или в органах местного самоуправления больше удовлетворены женщины, чем мужчины (81,6% и 76,1% соответственно).

При этом уровень удовлетворенности работой на государство или местное самоуправление зависит и от возрастной группы респондентов. Публичные служащие в возрасте 60+ гораздо больше удовлетворены своей работой, чем молодежь 20−35 лет.

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Интересно, что наивысший показатель удовлетворенности своей работой наблюдается среди тех публичных служащих, которые проработали на публичной службе более 25 лет (85,1%).

Как отмечается в исследовании НАГС, наибольшее недовольство у работников публичной службы (57,1%) вызывает размер заработной платы. Вместе с тем 21,8% служащих положительно относятся к размеру своей заработной платы.

Также лишь 52,8% опрошенных служащих отметили, что их руководство «генерирует высокий уровень мотивации у сотрудников».

Кроме того, достаточно интересно то, что, согласно исследованию НАГС, «высшие показатели удовлетворенности работой, зарплатой, профессиональным выбором и карьерой демонстрируют сотрудники органов судебной власти и прокуратуры, а также органов охраны правопорядка и военного управления».

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