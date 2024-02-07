Под Киевом полностью открыли движение по отстроенному мосту через речку Ирпень — Finance.ua

Под Киевом полностью открыли движение по отстроенному мосту через речку Ирпень
В среду, 7 февраля, открыли проезд по правой полосе отстроенного моста через речку Ирпень в Киевской области, который был разрушен во время вторжения рф весной 2022 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Минвосстановления.
«Сегодня открыто движение по правой полосе. Проезд по левой части моста открыли в январе. Таким образом транспортное сообщение между Киевом и Гостомелем на международной трассе М-07 Киев — Ковель — Ягодин полностью восстановлено», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта моста через речку Ирпень:
- демонтировали разрушенные конструкции;
- обустроили опоры и балки пролетного строения;
- провели бетонирование и гидроизоляцию;
- заасфальтировали проезжую часть;
- обустроили перильное и барьерное ограждение;
- обустроили освещение.
Мост имеет 4 полосы движения и 2 тротуара. Ширина проезжей части — 18 м. Учитывая высокую интенсивность движения на этом участке трассы работы продолжаются, добавили в ведомстве.
Сразу после деоккупации Киевской области транспортное сообщение осуществлялось по временной переправе, обустроенной весной 2022 года.
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