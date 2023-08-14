Раскрыта схема хитрых «подстав» на дороге: в полиции сообщили детали — Finance.ua
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Раскрыта схема хитрых «подстав» на дороге: в полиции сообщили детали

Технологии&Авто
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В Одессе правоохранители раскрыли схему так называемых «подстав» на дороге, во время которых якобы от виновников аварии требовали деньги.
Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в настоящее время установлено несколько злоумышленников, которые втягивали жертву в происшествие таким образом, чтобы выглядело, что она нарушила правила дорожного движения и повредила чужое авто.
В дальнейшем якобы виновному водителю предлагалось «уладить вину» уплатой денег.
По данным полиции, фигуранты могли использовать два автомобиля: черный Mercedes-Benz S500L и серый Volkswagen Passat, заранее специально повредив на одном из них лакокрасочное покрытие частей кузова.
Выглядела схема следующим образом: один автомобиль во время дорожного движения пристраивался к выбранной «жертве», пытаясь попасть в «мертвые зоны» ее зеркал. Это делалось, чтобы быть незаметным для водителя. Сообщник первого злоумышленника в это время, двигаясь впереди или сбоку, резко перестраивался, провоцируя «жертву» на внезапный и резкий маневр. Именно таким образом искусственно создавалась имитация ДТП.
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«В дальнейшем лица, заранее и предварительно согласовавшие „схему автомобильной подставы“, указывали „виновному“ водителю на повреждения на автомобиле, к которым он на самом деле не имел отношения. Злоумышленники угрожали созданием дальнейших „проблем“ и предлагали „решить вопрос“ на месте», уплатив им средства", — рассказали в полиции.
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По материалам:
УНІАН
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