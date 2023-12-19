Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки — Finance.ua

Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки Сегодня 16:13 — Личные финансы

Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки

Meest Почта снизила тарифы на международную доставку в Польшу, Германию, США и Канаду на 30−40%.

Об этом сообщила пресс-служба Meest.

Сколько будут стоить международные доставки Meest Почтой:

Доставка посылки в Польшу будет стоить от 200 грн (средняя цена по рынку — 354 грн.).

Доставка в Германию обойдется в 690 грн (средняя цена по рынку — 1104 грн).

Доставка посылок весом 1 кг в США обойдется в 610 грн вместо 1090 грн.

Доставка в Канаду обойдется в 1990 грн/5 кг (средняя цена по рынку — 2886 грн/5 кг).

Чтобы отправить посылку за границу, нужно создать ее в приложении Meest Почта или на нужно создать ее в приложении Meest Почта или на сайте

Далее — выбрать страну и вид сервиса, заполнить параметры пакета и принести его в ближайшее отделение или заказать курьера.

Справка Finance.ua:

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