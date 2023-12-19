Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки — Finance.ua
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Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки

Личные финансы
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Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки
Почтовый оператор Meest снизил тарифы на международные доставки
Meest Почта снизила тарифы на международную доставку в Польшу, Германию, США и Канаду на 30−40%.
Об этом сообщила пресс-служба Meest.
Сколько будут стоить международные доставки Meest Почтой:
  • Доставка посылки в Польшу будет стоить от 200 грн (средняя цена по рынку — 354 грн.).
  • Доставка в Германию обойдется в 690 грн (средняя цена по рынку — 1104 грн).
  • Доставка посылок весом 1 кг в США обойдется в 610 грн вместо 1090 грн.
  • Доставка в Канаду обойдется в 1990 грн/5 кг (средняя цена по рынку — 2886 грн/5 кг).
Чтобы отправить посылку за границу, нужно создать ее в приложении Meest Почта или на сайте.
Далее — выбрать страну и вид сервиса, заполнить параметры пакета и принести его в ближайшее отделение или заказать курьера.

Справка Finance.ua:

  • почтово-логистическая группа Meest планирует учредить собственную авиатранспортную компанию через год после завершения войны;
  • «Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года уже откроются отделения в Италии и Франции;
  • украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине.
Полномасштабное вторжение россии в Украину заставило миллионы украинцев покинуть родину и бежать за границу. Многие хранили свои сбережения в украинских банках и, оказавшись за рубежом, использовали банковские платежные карты как ключ доступа к своим средствам. Finance.ua поинтересовался, что необходимо, чтобы получить за рубежом карту того или иного банка, и сколько это стоит.

Какие украинские банки отправляют свои карты за границу

По материалам:
The page
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