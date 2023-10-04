Meest вивчає можливість запуску власної авіатранспортної компанії — Finance.ua

Meest вивчає можливість запуску власної авіатранспортної компанії Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

Meest вивчає можливість запуску власної авіатранспортної компанії

Поштово-логістична група Meest планує заснувати власну авіатранспортну компанію через рік після завершення війни.

Про це повідомив акціонер Meest China Вʼячеслав Лисенко в інтервʼю «Інтерфакс-Україна»

За словами Лисенка, компанія готується до запуску авіакомпанії - «вивчаємо, прораховуємо, моделюємо». «Ми точно підійдемо до питання придбання транспортних літаків через рік після війни», — сказав він.

Топменеджер додав, що компанія уважно вивчає придбання трансконтинентальних літаків, які здатні здійснювати перельоти на відстань до 10 000 км.

Група дійшла необхідності створення власної авіатранспортної компанії ще три роки тому, проте питання було поставлено на паузу через повномасштабне вторгнення.

«Ми маємо таку мрію і вже третій рік вивчаємо для себе це питання. Користуватися європейськими аеропортами ми не будемо, оскільки в такому разі втрачаємо всі конкурентні переваги. Європейські компанії мають сотні, тисячі літаків і, звичайно ж, мають кращі умови та ставки», — сказав Лисенко.

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