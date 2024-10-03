Почтовая служба Индонезии объявила о выпуске NFT-марки — Finance.ua

Почтовая служба Индонезии объявила о выпуске NFT-марки
Государственная почта Индонезии (PosIND) объявила о выпуске почтовой марки Cenderawasih.
На странице ведомства в Instagram отмечено, что она объединяет физическую марку и ее цифровой аналог в виде невзаимозаменяемого токена (NFT).
Название марки Cenderawasih переводится как «райская птица». Как отметили представители PosIND, она объединяет традиционные знаки, подтверждающие оплату почтовой отправки, с инновациями в области блокчейна. Марка имеет ограниченный тираж и будет выпущена в виде буклета.
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Инициатива отвечает планам правительства по участию Индонезии в развитии Web3-сектора. Напомним, страна входит в топ-3 по уровню принятия криптовалют, а также лидирует по уровню интереса к токенизированным активам реального мира (RWA).
Напомним, в сентябре объем продаж в NFT-секторе достиг минимума с января 2021 года. Известно, что за месяц 464 524 пользователя принимали участие в продаже NFT, еще 864 552 совершили покупку невзаимозаменяемых токенов.
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