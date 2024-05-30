Почти половина опрошенных поляков выступила за 4-дневную рабочую неделю. Законопроект уже в сейме — Finance.ua

Почти половина опрошенных поляков выступила за 4-дневную рабочую неделю. Законопроект уже в сейме Сегодня 09:30 — Мир

Почти половина опрошенных поляков выступила за 4-дневную рабочую неделю. Законопроект уже в сейме

Почти половина опрошенных поляков выступает за введение четырехдневной рабочей недели с сохранением нынешней зарплаты.

Об этом пишет издание Wprost со ссылкой на результаты опроса агентства IBRiS.

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При этом 24% респондентов на вопрос, стоит ли перейти на 4-дневную рабочую неделю, ответили «однозначно нет». 14% опрошенных затруднились с ответом. Больше всего противников идеи сокращения рабочей недели — среди 30-летних.

Это уже второй большой опрос в Польше о сокращении рабочей недели. Агентство SW Research интересовалось у поляков, поддерживают ли они введение 35-часовой рабочей недели при сохранении зарплаты: 60% ответили «да».

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Идею 35-часовой недели продвигают в польском парламенте две радикальные партии Razem и Nowa Lewica, зарегистрировавшие соответствующий законопроект. Против сокращения рабочей недели выступает крупная политическая партия «Право и справедливость».

По словам инициаторов законопроекта, пока в сейме нет единства по принятию закона и все еще невозможно предусмотреть, когда именно Польша перейдет на сокращенную рабочую неделю.

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