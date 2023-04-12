Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент — Finance.ua

Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент Сегодня 18:00 — Мир

Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент

В Испании, в Валенсии, стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и дополнительным выходным в понедельник.

Об этом сообщает Valencia Plaza

Пилотный проект с введением четырехдневной рабочей недели в Валенсии продлится до 7 мая. В городском совете отметили, что цель — узнать влияние 32-часовой рабочей недели на «гражданские аспекты» горожан, а не бизнес и финансы.

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«Мы работаем над вещами, приносящими непосредственную пользу людям, многие из них касаются организационных вопросов, организации общества», — заявил мэр Валенсии Хоан Рибо.

Благодаря эксперименту Валенсия становится первым городом в мире, реализующим проект с 32-часовой рабочей неделей, говорится в сообщении.

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