Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент — Finance.ua

Четырехдневная рабочая неделя: в Испании стартовал эксперимент
В Испании, в Валенсии, стартовал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей и дополнительным выходным в понедельник.
Об этом сообщает Valencia Plaza.
Пилотный проект с введением четырехдневной рабочей недели в Валенсии продлится до 7 мая. В городском совете отметили, что цель — узнать влияние 32-часовой рабочей недели на «гражданские аспекты» горожан, а не бизнес и финансы.
«Мы работаем над вещами, приносящими непосредственную пользу людям, многие из них касаются организационных вопросов, организации общества», — заявил мэр Валенсии Хоан Рибо.
Благодаря эксперименту Валенсия становится первым городом в мире, реализующим проект с 32-часовой рабочей неделей, говорится в сообщении.
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