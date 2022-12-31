Что украинцы думают по поводу четырехдневной рабочей недели — Finance.ua

Что украинцы думают по поводу четырехдневной рабочей недели Сегодня 11:14 — Личные финансы

Что украинцы думают по поводу четырехдневной рабочей недели

В мире уже несколько лет проводят эксперименты с четырехдневной рабочей неделей. А Бельгия, Исландия и Новая Зеландия уже официально ввели такой график. Четырехдневная неделя не предусматривает снижение заработной платы, а только сокращение часов, отведенных на работу.

Work.ua провел среди украинцев опрос, какой график работы они предпочли бы.

Так, 71% респондентов отметили, что хотели бы работать 9,5 часа в день в течение четырех дней (зарплата не пострадает), и только 29% работали бы 8 часов в день в течение пяти дней.

Инфографика: Work.ua

Как украинцы проводили бы свободный пятый день?

Большинство, 25% — провели бы время с семьей, 23% — уделили внимание учебе, 19% — хобби, домашним делам — 16%, чтению и фильмам/сериалам — 9% и 6% соответственно.

Инфографика: Work.ua

Также некоторые указали, что искали бы дополнительную подработку или занимались фрилансом. Многие добавили, что если бы зарплата позволяла, занимались бы саморазвитием, творчеством, спортом, путешествовали и проводили время с семьей. Еще украинцы писали, что в свободное время волонтерили.

Напомним, согласно данным опросу robota.ua большинство украинских работодателей планируют плодотворно наращивать команды в 2023 году. И только 16% опрашиваемых считают, что их команда, скорее всего, уменьшится. Также большая часть работодателей планирует повысить своим сотрудникам зарплату на 5-30% в 2023 году.

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