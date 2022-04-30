Почти каждый второй бизнес вернулся к работе — Finance.ua
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Почти каждый второй бизнес вернулся к работе

Сегодня 08:37Личные финансы
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44% украинских бизнесов возобновили работу после вторжения рф.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Опендатабота среди подписчиков телеграм-канала «Опендатамедиа». В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов.
Так, 44% участников ответили, что их бизнес вернулся к работе.
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Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также проводила аналогичный опрос. Тогда 28% директоров компаний сообщили, что их бизнес полностью возобновил работу.
В то же время большинство, а именно 68% компаний работают сейчас частично или с некоторыми ограничениями.

Справка Finance.ua:

  • по предварительным данным, на 21 апреля в столице работает более 2 тыс. продовольственных магазинов, 40 рынков, 61 пекарня и более 520 кафе;
  • напомним, что найти карту работающих бизнесов (аптек, продовольственных магазинов, СТО, зоомагазинов и т.п.) можно в приложении «Киев Цифровой»;
  • опрос также показал, что среди тех, кто имел работу до войны, продолжают работать 59% (в марте таких было 46%).
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам: Finance.ua
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