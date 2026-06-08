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Почти 80% украинских компаний завершили 2025 год с прибылью

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Бизнесмен с отчетностью о прибылях
Бизнесмен с отчетностью о прибылях
Несмотря на военные вызовы, около 8 из 10 украинских компаний завершили 2025 год с прибылью по данным финансовой отчетности.
Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабота.
Анализ финансовой отчетности показал, что прибыль получили около 80% бизнесов, а лучшие результаты продемонстрировали компании среднего сегмента.

Где больше всего прибыльных компаний

Как пишет Опендатабот, из 222,3 тыс. компаний, финансовую отчетность которых отобрали для анализа, 173 510 предприятий или 78% завершили 2025 год с прибылью. Еще 45 752 компании (21%) понесли убытки, а около 1% бизнесов фактически вышли в ноль.
В целом финансовую отчетность подали 429,8 тысяч компаний, однако для исследования учитывали только бизнесы с выручкой свыше нуля, которые отметили показатели чистой прибыли и работают в формах ООО, частных предприятий, фермерских хозяйств, акционерных и дочерних компаний.
Наивысшую долю прибыльных предприятий зафиксировали среди среднего бизнеса с годовой выручкой от 100 млн до 1 млрд грн — 89%. Среди крупного бизнеса, где выручка превышает 1 млрд грн, прибыльными были 86% компаний. В сегменте малого бизнеса с выручкой до 100 млн. грн. этот показатель составлял 77%.
Почти 80% украинских компаний завершили 2025 год с прибылью
Наилучшую рентабельность продаж продемонстрировали именно малые предприятия. У половины таких компаний этот показатель превышал 5%. Для среднего бизнеса рентабельность половины прибыльных компаний не превышала 3,85%, а для крупного бизнеса — 2,6%.
Почти 80% украинских компаний завершили 2025 год с прибылью

Десятка самых прибыльных компаний

Лидером по размеру чистой прибыли в 2025 году стало «Укргидроэнерго», задекларировавшее 20,91 млрд грн.
В тройку самых прибыльных компаний также вошли:
  • «Укрнефть» — 16,05 млрд грн;
  • «Энергоатом» — 11,85 млрд грн.
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В топ-10 по чистой прибыли также попали:
  • «Оператор ГТС Украины»;
  • «Центрэнерго»;
  • Roshen;
  • УМЗ;
  • СКМ Финанс;
  • «Укрфинжилье»;
  • D.Trading.
Ранее мы сообщали, что дефицит кадров, дорогостоящие материалы и нестабильная инфраструктура — все эти факторы хоть и влияют, но не останавливают работу украинского бизнеса, который продолжает работать в условиях системного давления. Какие проблемы чаще всего озвучивают предприниматели для развития собственного дела в Украине — читайте здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДоходыОтчетностьМалый бизнесСредний бизнес
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