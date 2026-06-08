Почти 80% украинских компаний завершили 2025 год с прибылью Сегодня 15:06

Бизнесмен с отчетностью о прибылях

Несмотря на военные вызовы, около 8 из 10 украинских компаний завершили 2025 год с прибылью по данным финансовой отчетности.

Об этом свидетельствует аналитика от Опендатабота

Анализ финансовой отчетности показал, что прибыль получили около 80% бизнесов, а лучшие результаты продемонстрировали компании среднего сегмента.

Где больше всего прибыльных компаний

Как пишет Опендатабот, из 222,3 тыс. компаний, финансовую отчетность которых отобрали для анализа, 173 510 предприятий или 78% завершили 2025 год с прибылью. Еще 45 752 компании (21%) понесли убытки, а около 1% бизнесов фактически вышли в ноль.

В целом финансовую отчетность подали 429,8 тысяч компаний, однако для исследования учитывали только бизнесы с выручкой свыше нуля, которые отметили показатели чистой прибыли и работают в формах ООО, частных предприятий, фермерских хозяйств, акционерных и дочерних компаний.

Наивысшую долю прибыльных предприятий зафиксировали среди среднего бизнеса с годовой выручкой от 100 млн до 1 млрд грн — 89%. Среди крупного бизнеса, где выручка превышает 1 млрд грн, прибыльными были 86% компаний. В сегменте малого бизнеса с выручкой до 100 млн. грн. этот показатель составлял 77%.

Наилучшую рентабельность продаж продемонстрировали именно малые предприятия. У половины таких компаний этот показатель превышал 5%. Для среднего бизнеса рентабельность половины прибыльных компаний не превышала 3,85%, а для крупного бизнеса — 2,6%.

Десятка самых прибыльных компаний

Лидером по размеру чистой прибыли в 2025 году стало «Укргидроэнерго», задекларировавшее 20,91 млрд грн.

В тройку самых прибыльных компаний также вошли:

«Укрнефть» — 16,05 млрд грн;

«Энергоатом» — 11,85 млрд грн.

В топ-10 по чистой прибыли также попали:

«Оператор ГТС Украины»;

«Центрэнерго»;

Roshen;

УМЗ;

СКМ Финанс;

«Укрфинжилье»;

D.Trading.

Ранее мы сообщали, что дефицит кадров, дорогостоящие материалы и нестабильная инфраструктура — все эти факторы хоть и влияют, но не останавливают работу украинского бизнеса, который продолжает работать в условиях системного давления. Какие проблемы чаще всего озвучивают предприниматели для развития собственного дела в Украине — читайте здесь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.