Почти 29 млрд грн от продажи активов ликвидируемых банков — Finance.ua

Почти 29 млрд грн от продажи активов ликвидируемых банков Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Почти 29 млрд гривен получено от реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, на онлайн-аукционах Прозорро. Продажи за семь лет работы с государственной электронной торговой системой.

Об этом сообщили Прозорро.Продажи.

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Полученные по итогам 14.5 тыс. успешных электронных торгов средства были направлены на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

«Семь лет назад в системе Прозорро. Продажи, которая начиналась как пилотный проект, созданный именно для реализации активов неплатежеспособных банков, состоялись первые успешные аукционы. Тогда Фонду, в управление которого были переданы десятки неплатежеспособных банков, требовался инструмент, который обеспечил бы максимальную прозрачность и конкурентность реализации активов. И Прозорро. Продажи, работающие по принципу „все видят все“, полностью эти задачи оправдали. За это время в системе было объявлено более 230 тысяч аукционов, более 14 тысяч из них завершились успешно. А сумма средств, полученных ликвидируемыми банками, достигла почти 29 млрд грн. И только за время полномасштабной войны в системе прошли успешные аукционы на сумму почти 6,4 млрд грн», — сообщила Светлана Рекрут, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Более чем на 16.8 млрд гривен Фонд гарантирования продал права требования по кредитным договорам. Продажа находившейся на балансе банков-банкротов жилой и нежилой недвижимости принесла более 10.6 млрд гривен. Еще более 1.1 млрд грн дохода составляет реализация земельных участков. Среди других активов, продаваемых Фондом, — транспортные средства, корпоративные и имущественные права, дебиторские задолженности.

Среди активов, которые Фонд реализует на Прозорро. Продажи, есть и имущество бывших дочек российских банков, в частности АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк». Их продажи Фонд начал в системе в июле 2022 года, и на данный момент по результатам торгов общая сумма поступлений составляет более 4.7 млрд гривен. Добавлю, что из 100 банков, активы которых реализовывал Фонд на государственных онлайн-аукционах, продажа имущества бывших структур росбанков входит в топ-5 по количеству успешных торгов. Они уступают только активам банков «Дельта», «Надра» и «ВТБ Банк», — отметил СЕО Прозорро. Продажи Сергей Бут.

Большинство торгов — почти 8,7 тысячи — проходило по голландской модели на пошаговое снижение цены. В то же время после подачи закрытых ценовых предложений финальная стоимость этих активов увеличилась более чем на 31% от стартовой.

Самым дорогим лотом, реализуемым ФГО в системе за шесть лет, являются права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде земельных участков и имущественных прав на объект незавершенного строительства свыше 778 млн гривен.

Права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде электростанции на солнечных батареях, ее оборудования и бездокументарных акций продали более чем за 680 млн гривен. За еще один актив бывшей «дочки» российского АО «МР Банк» — ТЦ «МАГЕЛАН» и права требования по кредитным договорам с обеспечением в виде нежилого дома, имущественного комплекса и дебиторской задолженности — победитель уплатил 620 млн гривен.

Во время военного положения ФГО не прекращал реализацию активов обанкротившихся банков. За это время в системе состоялось более 720 электронных аукционов на сумму более 6,2 млрд гривен. Конкуренция на торгах по продаже имущества таких банков составляла около 3 участников, что превышает показатель предложения на торги до полномасштабной войны.

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