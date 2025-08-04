Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей — Finance.ua

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Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей

Казна и Политика
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Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей
Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей
149 арестованных произведений искусства, принадлежавших семье Виктора Медведчука, передадут в Национальный художественный музей Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Речь идет о картинах, иконах и других произведениях, которые признаны культурной ценностью по результатам экспертной оценки, проведенной в 2024 году специалистами Музея по инициативе Национального агентства. Среди авторов — классики закарпатской школы: Иосиф Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Эрдели.
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Эта передача стала возможной благодаря изменениям в Закон Украины «Об АРМА», которые вступили в силу 30 июля 2025 года. Теперь Агентство может передавать активы, имеющие культурную ценность, в государственные музеи, библиотеки, заповедники и архивы без конкурсной процедуры по решению Кабинета Министров Украины.
АРМА уже обратилось к Правительству с соответствующей инициативой — согласно статье 21−1 Закона.
Напомним, 285 картин были арестованы по решению следователя судьи Печерского райсуда города Киева. Агентство инициировало экспертизу активов, чтобы установить их художественную и историческую ценность. 149 произведений признаны частью национального наследия.
По материалам:
Finance.ua
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