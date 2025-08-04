Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей — Finance.ua

Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей Сегодня 07:16 — Казна и Политика

Почти 150 арестованных картин Медведчука передадут в Национальный музей

149 арестованных произведений искусства, принадлежавших семье Виктора Медведчука, передадут в Национальный художественный музей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Речь идет о картинах, иконах и других произведениях, которые признаны культурной ценностью по результатам экспертной оценки, проведенной в 2024 году специалистами Музея по инициативе Национального агентства. Среди авторов — классики закарпатской школы: Иосиф Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Эрдели.

Эта передача стала возможной благодаря изменениям в Закон Украины «Об АРМА», которые вступили в силу 30 июля 2025 года. Теперь Агентство может передавать активы, имеющие культурную ценность, в государственные музеи, библиотеки, заповедники и архивы без конкурсной процедуры по решению Кабинета Министров Украины.

АРМА уже обратилось к Правительству с соответствующей инициативой — согласно статье 21−1 Закона.

Напомним, 285 картин были арестованы по решению следователя судьи Печерского райсуда города Киева. Агентство инициировало экспертизу активов, чтобы установить их художественную и историческую ценность. 149 произведений признаны частью национального наследия.

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