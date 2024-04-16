Почти 10 млн грн ущерба при закупке медоборудования: четырем должностным лицам Черкасщины и Черниговщины сообщили о подозрении — Finance.ua

Почти 10 млн грн ущерба при закупке медоборудования: четырем должностным лицам Черкасщины и Черниговщины сообщили о подозрении Сегодня 18:30 — Криминал

Четверым должностным лицам из Черкасской и Черниговской областей сообщено о подозрении в нанесении ущерба на сумму почти 10 миллионов гривен при закупке медицинского оборудования для больниц по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что представители частных предприятий умышленно завышали стоимость медицинского оборудования, поставляемого медучреждениям. К своим преступным схемам они привлекали чиновников больниц, госпиталей и управления здравоохранения.

Следовательно:

начальнику отдела Управления здравоохранения Черкасской ОГА и директору Черкасского областного клинического госпиталя ветеранов войны сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенных в особо крупных размерах (ч.5 ст. 191).);

заместителю директора Черкасского областного клинического госпиталя ветеранов войны и заместителю генерального директора Черниговской центральной районной больницы сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено почти 10 млн грн ущерба, нанесенного государству в результате закупок оборудования по завышенным ценам.

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