Почтальон из Закарпатья проиграла в казино пенсий на 170 тыс. грн

Работница почтового отделения и онлайн-казино
В Закарпатской области работник почтового отделения проиграла в онлайн-казино около 170 тыс. грн пенсионных денег, предназначенных для выплат жителям общины.
Об этом говорится в приговоре Тячевского районного суда Закарпатской области.
В суде женщина полностью признала вину и объяснила, что пыталась отыграться.
«На эти деньги я играла в онлайн-казино. Я брала взаймы деньги, а когда они появлялись — возвращала в кассу», — заявила она.

Как так случилось

Суд выяснил, что женщина регулярно переводила деньги из кассы на собственные карты через терминал. Предусмотрительно избегая финмониторинга, она делала переводы небольшими суммами по 4999 грн.
Затем после проигрыша крупной суммы она решила взять деньги из инкассаторского мешка в надежде быстро вернуть их обратно. Тогда в отделение в Грушове было доставлено более 666 тыс. грн для выплат пенсий. Однако позже работники недосчитались около 170 тыс. грн. На место вызвали полицию и представителей руководства «Укрпочты».
Суд признал женщину виновной в злоупотреблении служебным положением. Учли искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, наличие двух детей и то, что она уже возместила ущерб.
Ей назначен 2 года пробационного надзора, штраф 6800 грн и запрет занимать руководящие или материально ответственные должности сроком на 2 года.
Finance.ua
