Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной» — Finance.ua

Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной» Сегодня 15:20

Почта Австралии выпустила новую марку — «Солидарность с Украиной».

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

«Выпуск создавался совместно с Укрпочтой и получился символичным для нас», — говорится в сообщении.

Фото: Укрпочта

На почтовой марке изображены золотистые подсолнухи как визитная карточка Украины и голубь с оливковой веткой — олицетворение мира.

«Эта марка является значимым способом для австралийцев выразить свою поддержку», — сказал Пол Грэм, главный исполнительный директор Australia Post.

В Укрпочте добавили, что общая картина воплощает жажду свободы, а также подчеркивает несгибаемый дух украинской нации.

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Напомним, ранее Укрпочта представила почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой ​​еще в 2022 году.

Также с 19 августа на «Укрпочте» можно заказать марку, посвященную Дню Независимости — «Все будет UA!». Почтовый набор включает в себя: лист «Все будет UA!» на самоклеющейся бумаге, конверт «Первый день» и карточку. Стоимость — 140.00 грн.

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