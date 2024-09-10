Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной» — Finance.ua
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Почта Австралии представила марку «Солидарность с Украиной»

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Почта Австралии выпустила новую марку — «Солидарность с Украиной».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
«Выпуск создавался совместно с Укрпочтой и получился символичным для нас», — говорится в сообщении.
Фото: Укрпочта
Фото: Укрпочта
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На почтовой марке изображены золотистые подсолнухи как визитная карточка Украины и голубь с оливковой веткой — олицетворение мира.
«Эта марка является значимым способом для австралийцев выразить свою поддержку», — сказал Пол Грэм, главный исполнительный директор Australia Post.
В Укрпочте добавили, что общая картина воплощает жажду свободы, а также подчеркивает несгибаемый дух украинской нации.
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Напомним, ранее Укрпочта представила почтовую марку «Города Героев. Николаев», продолжение героической серии, начатой ​​еще в 2022 году.
Также с 19 августа на «Укрпочте» можно заказать марку, посвященную Дню Независимости — «Все будет UA!». Почтовый набор включает в себя: лист «Все будет UA!» на самоклеющейся бумаге, конверт «Первый день» и карточку. Стоимость — 140.00 грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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