Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки — Finance.ua
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Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки

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Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки
Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки
Укрпочта выпустила две новые марки ко Дню вышиванки, который отмечают сегодня, 16 мая.
Об этом сообщают на странице Укрпочты в Facebook.
Для марок «Сорочка (фрагмент). Харьковская обл.» и «Крымскотатарская вышивка. Qırımtatar nağışı» за эскизы были использованы образцы старинных вышиванок, предоставленных Национальным музеем украинского народного декоративного искусства.⠀
Тираж каждой новой марки — 800 тысяч экземпляров.
Заказать новые марки можно онлайн по ссылке.
Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки
«Одетые в вышиванки, мы словно держимся за руки, где бы ни были — от далекого океана до Киева, от вершин Карпат до донецких степей, от Харькова до украинского Крыма», — говорится в сообщении почтового оператора.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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