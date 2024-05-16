Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки — Finance.ua

Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки Сегодня 15:45

Укрпочта ко Дню вышиванки выпустила новые марки

Укрпочта выпустила две новые марки ко Дню вышиванки, который отмечают сегодня, 16 мая.

Об этом сообщают на странице Укрпочты в Facebook.

Для марок «Сорочка (фрагмент). Харьковская обл.» и «Крымскотатарская вышивка. Qırımtatar nağışı» за эскизы были использованы образцы старинных вышиванок, предоставленных Национальным музеем украинского народного декоративного искусства.⠀

Тираж каждой новой марки — 800 тысяч экземпляров.

Заказать новые марки можно онлайн по ссылке.

«Одетые в вышиванки, мы словно держимся за руки, где бы ни были — от далекого океана до Киева, от вершин Карпат до донецких степей, от Харькова до украинского Крыма», — говорится в сообщении почтового оператора.

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