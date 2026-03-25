Почему железорудные компании рискуют лишиться миллиардов долларов

Железнодорожные компании рискуют понести дополнительные расходы на топливо на миллиарды долларов, если цены на дизельное топливо будут продолжать расти, заявил старший руководитель австралийской компании Fortescue.

Война между США и Израилем против Ирана практически остановила поставки через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть и газ и сократило поставки дизельного топлива, основного транспортного топлива для горнодобывающего сектора.

Согласно данным LSEG, бенчмарковые свопы на дизельное топливо в Сингапуре в понедельник торговались чуть более 180 долларов за баррель по сравнению с 92,5 долларами за баррель до начала войны.

«Изменение цены на дизельное топливо на 10 центов влияет на нас на 70 миллионов долларов, — сказал Дино Отранто, главный исполнительный директор по металлургии и операциям глобальной горнодобывающей компании Fortescue. — Если посмотреть на наших конкурентов, четверку лидеров, каждое изменение на 10 центов влияет на структуру расходов на полмиллиарда долларов США».

Компания получает большую часть своего топлива из Юго-Восточной Азии, но, по его словам, ее устраивают текущие запасы топлива, если война в Иране не обострится.

