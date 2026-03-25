0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Почему железорудные компании рискуют лишиться миллиардов долларов

28
Железнодорожные компании рискуют понести дополнительные расходы на топливо на миллиарды долларов, если цены на дизельное топливо будут продолжать расти, заявил старший руководитель австралийской компании Fortescue.
Об этом сообщает Reuters.
Война между США и Израилем против Ирана практически остановила поставки через Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть и газ и сократило поставки дизельного топлива, основного транспортного топлива для горнодобывающего сектора.
Согласно данным LSEG, бенчмарковые свопы на дизельное топливо в Сингапуре в понедельник торговались чуть более 180 долларов за баррель по сравнению с 92,5 долларами за баррель до начала войны.
«Изменение цены на дизельное топливо на 10 центов влияет на нас на 70 миллионов долларов, — сказал Дино Отранто, главный исполнительный директор по металлургии и операциям глобальной горнодобывающей компании Fortescue. — Если посмотреть на наших конкурентов, четверку лидеров, каждое изменение на 10 центов влияет на структуру расходов на полмиллиарда долларов США».
Компания получает большую часть своего топлива из Юго-Восточной Азии, но, по его словам, ее устраивают текущие запасы топлива, если война в Иране не обострится.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems