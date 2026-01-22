Почему в Украине дорожает горючее: главные факторы Сегодня 20:01

Человек заправляет автомобиль бензином на фоне новостей о подорожании топлива

Заявления чиновников об ограниченных запасах горючего и росте цен в январе вызвали опасения относительно возможного кризиса на рынке. Впрочем, эксперты уверяют, что дефицита нет. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о причинах удорожания топлива в Украине.

Контекст: заявления и реакция рынка

Недавно первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что запасов горючего в Украине хватит примерно на 20 дней, а цены могут вырасти. На фоне холодного января 2026 года и постоянных обстрелов со стороны рф эти слова многие восприняли как сигнал о возможном кризисе.

Параллельно рынок уже отреагировал на повышение цен. В период с 5 по 20 января горючее подорожало на 0,5−1,15 гривны за литр. В частности, бензин А-92 вырос с 56,60 до 57,74 гривны за литр, дизельное топливо — с 58,30 до 59,19 гривны, автогаз — примерно на 0,6 гривны за литр.

Разберемся, какие факторы привели к удорожанию горючего.

Причина 1. Внешние цены на нефть и горючее

Директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн отмечает, что дефицита горючего в Украине нет и его объемов предостаточно. По его словам, только в декабре в Украину импортировали более 800 тыс. тонн дизельного топлива — это рекорд за всю 30-летнюю историю наблюдений и значительно больше среднемесячного потребления.

В то же время, мировые цены на нефть накануне выросли примерно на 10%. Дизельное топливо на глобальных рынках, в частности в Европе, подорожало на 60 долларов за тонну, что автоматически прибавляет около 2,5 гривны к цене литра в Украине.

Причина 2. Девальвация гривны

Еще одним фактором роста цен стала девальвация национальной валюты. За последний период курс доллара к гривне вырос в среднем на 1 гривну, евро несколько меньше. В сочетании с ростом мировых котировок это сформировало повышение закупочных цен на горючее примерно на 3 гривны.

Причина 3. Повышение акцизов

Дополнительное давление на цены оказало третий этап повышения акцизов, который стартовал с 1 января 2026 года. Поэтапный рост этого налога Верховная Рада приняла еще 18 июля 2024, предусмотрев повышение ставок ежегодно до 1 января 2028-го.

В результате акциз на бензин должен вырасти до 359 евро, на дизельное топливо — до 330 евро, на автогаз — до 70 евро за тонну.

Подробнее о завышенных ценах на горючее от компаний-великанов, некачественном топливе-«бодяге» и притеснениях мелких фирм читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.