Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение — Finance.ua
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Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение

Энергетика
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Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение
Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение
В Киеве были аварийные ограничения, и в некоторых районах выходили за графики отключений. Как пояснил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, такая ситуация возникла из-за снижения температуры, что повлекло за собой рост потребления и аварии.
«1-2 января на улице было +11. Сейчас −7. Мы знаем, что каждые −5° — это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения», — написал Коваленко.
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Также он ответил на вопрос: «Как произошло так, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключения».
«То, что на Новый год у нас не было отключений — это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии пошло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего остановится экономика», — написал гендиректор Yasno и еще раз призвал экономить.
Ранее в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии растет из-за похолодания и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочего дня.
По материалам:
УНН
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