Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение — Finance.ua

Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение Сегодня 10:31 — Энергетика

Почему в Киеве отключения выходят за графики: в Yasno дали разъяснение

В Киеве были аварийные ограничения, и в некоторых районах выходили за графики отключений. Как пояснил гендиректор Yasno Сергей Коваленко, такая ситуация возникла из-за снижения температуры, что повлекло за собой рост потребления и аварии.

«1-2 января на улице было +11. Сейчас −7. Мы знаем, что каждые −5° — это +200 МВт, а значит сегодня нам для Киева нужно больше МВт. И вы никогда не знаете, какой именно мегаватт приведет к переходу на аварийные отключения», — написал Коваленко.

Читайте также Почему сумма в счете за свет может быть выше ожидаемой: разъяснение поставщика

Также он ответил на вопрос: «Как произошло так, что на Новый год свет был, а сейчас снова отключения».

«То, что на Новый год у нас не было отключений — это результат усилий энергетиков, которые буквально держали временные схемы в рабочем состоянии. Также был отключен ряд производственных мощностей в целом по стране, больше электроэнергии пошло на население. Сейчас мы должны держать баланс между населением и бизнесом, так как без работы последнего остановится экономика», — написал гендиректор Yasno и еще раз призвал экономить.

Ранее в НЭК «Укрэнерго» сообщили , что потребление электроэнергии растет из-за похолодания и увеличения потребления промышленностью и бизнесом с началом рабочего дня.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.