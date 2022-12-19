Почему сумма в счете за свет может быть выше ожидаемой: разъяснение поставщика — Finance.ua
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Почему сумма в счете за свет может быть выше ожидаемой: разъяснение поставщика

Личные финансы
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Почему сумма в счете за свет может быть выше ожидаемой: разъяснение поставщика
Почему сумма в счете за свет может быть выше ожидаемой: разъяснение поставщика
Сумма в месячном счете за электроэнергию может отличаться от ожидаемой, если не передать показатели вовремя. В таком случае облэнерго считают «по среднему».
Об этом сообщает пресс-служба оператора системы распределения электроэнергии компании YASNO.
Как говорится в разъяснении, ежемесячно оператор рассчитывает объем потребления каждого клиента. Такой расчет производится на основе показаний счетчика, которые в конце периода подал клиент, зафиксировал контроллер или автоматически передал «умный счетчик», если таковой установлен.
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В случае, когда оператор системы распределения не получил данные ни одним из этих способов, он определяет объем среднесуточного потребления. Его рассчитывают на основании двух последних показаний, которые в предыдущие периоды передал клиент или зафиксировал контроллер.
После этого информацию об объеме потребления от оператора системы распределения получает электропоставщик, на ее основе производит начисление и формирует счет для клиента.
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«Именно из-за несвоевременной или нерегулярной передачи показаний оператор системы распределения вынужден определять объем „по среднему“. Он может существенно отличаться от фактического потребления как в меньшую, так и в большую сторону. Соответственно, и сумма в счете может не соответствовать ожиданиям клиента», — говорится в сообщении.
Чтобы этого избежать и платить только за использованную электроэнергию, в YASNO советуют регулярно передавать показания счетчика.
«Однако если по определенным причинам (например, при отсутствии электроэнергии) нет возможности сделать это в определенный период, можно сообщить показания в другое время. Самое главное — делать это регулярно, примерно в одинаковые даты ежемесячно, и тогда расчет объема потребления и сумма к оплате будут максимально точными», — добавили в компании.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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