Почему Porsche не будет продавать свои самые доступные модели в Евросоюзе — Finance.ua

Почему Porsche не будет продавать свои самые доступные модели в Евросоюзе
Спорткары Porsche 718 Boxster и Cayman не отвечают новым стандартам Евросоюза. Продажи возобновятся после дебюта нового поколения моделей.
Об этом сообщил представитель Porsche Оливер Хильгер в комментарии сайта Motor1.
По его словам, причиной преждевременного отказа от моделей является директива ЕС ECE R 155, которая устанавливает более строгие правила кибербезопасности для автомобилей. Она вступает в силу с 1 июля.
Поскольку Porsche Boxster и Cayman нынешнего поколения дебютировали еще в 2016 году, то они не отвечают новым стандартам.
Кстати, по этой же причине в ЕС приостанавливают продажи бензинового Porsche Macan.
Отмечается, что разработка обновления для Porsche 718 Cayman и Boxster нерентабельна, ведь нужно внести существенные изменения в конструкцию, а жизненный цикл моделей уже завершается. Как известно, это самые доступные современные Porsche.
Вскоре дебютирует совершенно новое поколение Porsche Boxster и Cayman, которые будут электрическими. Они, конечно, будут отвечать всем современным стандартам.
Бензиновые спорткары Porsche Cayman продолжат выпускать некоторое время и будут предлагать за пределами Евросоюза.
Кроме того, в ЕС сделали исключение для Porsche Cayman GT4 RS и Boxster RS Spyder: разрешили распродать их, ведь это не массовый продукт, а лимитированные мелкосерийные версии.
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