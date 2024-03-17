В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии — Finance.ua
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В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии

Технологии&Авто
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В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии
В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии
В преддверии ежегодной пресс-конференции Porsche немецкий автопроизводитель подтвердил, что обновленный суперкар Porsche 911 отпразднует свой дебют в начале лета и будет иметь гибридный вариант.
«Мы снова внедряем новые технологии в серийные модели, которые мы взяли из мира автоспорта», — отметил генеральный директор Porsche Оливер Блуме.
В своем годовом отчете за 2023 год Porsche отмечает, что каждое поколение 911 достигает новых вех в технологии силовой установки, приводя примеры появления на машинах турбокомпрессора, системы полного привода, мотора водяного охлаждения и роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением PDK.
В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии
В компании добавляют, что «следующий большой шаг» теперь связан с гибридными технологиями. Известно, что новая система происходит от автоспорта, поэтому, скорее всего, 911 не станет плагин-гибридом.
«Электрические спортивные автомобили явно в приоритете в будущем, но мы будем продолжать предлагать автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибридные версии в течение всего периода трансформации», — сказал Блуме.
По материалам:
Autogeek
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