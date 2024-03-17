В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии — Finance.ua

В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии 17.03.2024, 00:30 — Технологии&Авто

В начале лета презентуют суперкар Porsche 911 в гибридной версии

В преддверии ежегодной пресс-конференции Porsche немецкий автопроизводитель подтвердил, что обновленный суперкар Porsche 911 отпразднует свой дебют в начале лета и будет иметь гибридный вариант.

«Мы снова внедряем новые технологии в серийные модели, которые мы взяли из мира автоспорта», — отметил генеральный директор Porsche Оливер Блуме.

В своем годовом отчете за 2023 год Porsche отмечает, что каждое поколение 911 достигает новых вех в технологии силовой установки, приводя примеры появления на машинах турбокомпрессора, системы полного привода, мотора водяного охлаждения и роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением PDK.

В компании добавляют, что «следующий большой шаг» теперь связан с гибридными технологиями. Известно, что новая система происходит от автоспорта, поэтому, скорее всего, 911 не станет плагин-гибридом.

«Электрические спортивные автомобили явно в приоритете в будущем, но мы будем продолжать предлагать автомобили с двигателем внутреннего сгорания и гибридные версии в течение всего периода трансформации», — сказал Блуме.

Autogeek По материалам:

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