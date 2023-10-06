Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора — Finance.ua

Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора Сегодня 11:03 — Личные финансы

Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора

По результатам, в среднем 1−3 разработчика, которые самостоятельно откликнулись на вакансию, попадают на собеседование. Об этом свидетельствует внутренний анализ команды IT-рекрутингового агентства ITExpert , которое оценило результаты по 25 вакансиям и более 500 откликам айтишников.

Почему так?

Война, глобальный кризис и разговоры о том, «сдувается ли IT-пузырь», влияют на тренды найма. Даже опытные кандидаты откликаются на платформах для поиска работы, в то время как несколько лет назад их активно переманивали рекрутеры. Иногда разработчики могли получать до сотни сообщений с предложением работы в день.

Однако и сейчас не все IT-вакансии можно легко закрыть только по откликам айтишников. Этому есть несколько причин:

Несоответствие требованиям вакансии. По информации Djinni, некоторые кандидаты откликаются на сотни предложений — рекордсменом стал PM, который за три месяца 604 раза подавался на вакансии. Это напрямую влияет на то, действительно ли они отвечают требованиям позиции.

Сложные и специальные позиции. На некоторых вакансиях необходим специфический доменный опыт или редкие технологии. По умолчанию такие позиции почти невозможно закрыть только размещениями вакансий на job board — специалистов нужно переманивать из других компаний.

Разбалансированный рынок новичков — кандидатов гораздо больше предложений для них. Некоторые IT-курсы рекомендуют откликаться на любое более-менее релевантное предложение (даже если это позиция Senior, а вы — Junior без опыта).

Команда ITExpert проанализировала 25 сложных синиорных вакансий и 537 откликов по ним на Djinni. Они оценили, насколько откликы активных кандидатов конвертируются в приглашение на собеседование. Среди списка были, в частности, Python Backend Developer с необходимым опытом самостоятельного сбора требований бизнеса и QA Manager с доменной экспертизой в трейдинге (желательно в форекс).

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и т. д. ) — 8%. По некоторым особенно сложным вакансиям на джоббордах количество откликов составляло ноль. По результатам исследования , в среднем из 22 разработчиков только трое попадают на техническое/менеджерское собеседование. Остальные отсеиваются из-за несоответствия вакансии. Для программистов и других технических вакансий конверсия в собеседование составляет 14%, а для non-tech вакансий в IT (Manager, Data Analyst, Designer) — 8%. По некоторым особенно сложным вакансиям на джоббордах количество откликов составляло ноль.

Все отклики были разделены на три группы:

«Максимально релевантный кандидат» (вероятнее всего будет приглашение на собеседование с менеджером проекта). Для таких кандидатов рекрутер проводит стандартный процесс скрининга и анализа опыта, знакомит специалиста с информацией о компании, приглашает на интервью и т. д.

«Требуется дополнительный скрининг». Такие специалисты проходят стандартный процесс + рекрутер проводит более глубокий/дополнительный скрининг опыта во время письменной коммуникации или звонка. Это актуально, например, если резюме расписано без деталей или нужно задать специфические вопросы по особенностям новой роли.

«Очевидно, не подходят на вакансию». Наиболее вероятно такие кандидаты получают отказ: это ситуации, когда, например, Junior QA откликается на Senior DevOps Engineer позицию (бывает и такое).

Оказалось, что только 7−12% кандидатов — таких, которых можно почти сразу звать на собеседование к менеджеру, до 35% нужно доуточнить необходимый технический или доменный опыт во время более глубокого скрининга. В общей сложности более половины откликов — отказ на первых этапах отбора.

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