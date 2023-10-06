Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора — Finance.ua

Почему половина айтишников получит отказ на первых этапах отбора
По результатам, в среднем 1−3 разработчика, которые самостоятельно откликнулись на вакансию, попадают на собеседование. Об этом свидетельствует внутренний анализ команды IT-рекрутингового агентства ITExpert, которое оценило результаты по 25 вакансиям и более 500 откликам айтишников.
Почему так?
Война, глобальный кризис и разговоры о том, «сдувается ли IT-пузырь», влияют на тренды найма. Даже опытные кандидаты откликаются на платформах для поиска работы, в то время как несколько лет назад их активно переманивали рекрутеры. Иногда разработчики могли получать до сотни сообщений с предложением работы в день.
Однако и сейчас не все IT-вакансии можно легко закрыть только по откликам айтишников. Этому есть несколько причин:
- Несоответствие требованиям вакансии. По информации Djinni, некоторые кандидаты откликаются на сотни предложений — рекордсменом стал PM, который за три месяца 604 раза подавался на вакансии. Это напрямую влияет на то, действительно ли они отвечают требованиям позиции.
- Сложные и специальные позиции. На некоторых вакансиях необходим специфический доменный опыт или редкие технологии. По умолчанию такие позиции почти невозможно закрыть только размещениями вакансий на job board — специалистов нужно переманивать из других компаний.
- Разбалансированный рынок новичков — кандидатов гораздо больше предложений для них. Некоторые IT-курсы рекомендуют откликаться на любое более-менее релевантное предложение (даже если это позиция Senior, а вы — Junior без опыта).
Команда ITExpert проанализировала 25 сложных синиорных вакансий и 537 откликов по ним на Djinni. Они оценили, насколько откликы активных кандидатов конвертируются в приглашение на собеседование. Среди списка были, в частности, Python Backend Developer с необходимым опытом самостоятельного сбора требований бизнеса и QA Manager с доменной экспертизой в трейдинге (желательно в форекс).
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По результатам исследования, в среднем из 22 разработчиков только трое попадают на техническое/менеджерское собеседование. Остальные отсеиваются из-за несоответствия вакансии. Для программистов и других технических вакансий конверсия в собеседование составляет 14%, а для non-tech вакансий в IT (Manager, Data Analyst, Designer
и т. д.) — 8%. По некоторым особенно сложным вакансиям на джоббордах количество откликов составляло ноль.
Все отклики были разделены на три группы:
- «Максимально релевантный кандидат» (вероятнее всего будет приглашение на собеседование с менеджером проекта). Для таких кандидатов рекрутер проводит стандартный процесс скрининга и анализа опыта, знакомит специалиста с информацией о компании, приглашает на интервью
и т. д.
- «Требуется дополнительный скрининг». Такие специалисты проходят стандартный процесс + рекрутер проводит более глубокий/дополнительный скрининг опыта во время письменной коммуникации или звонка. Это актуально, например, если резюме расписано без деталей или нужно задать специфические вопросы по особенностям новой роли.
- «Очевидно, не подходят на вакансию». Наиболее вероятно такие кандидаты получают отказ: это ситуации, когда, например, Junior QA откликается на Senior DevOps Engineer позицию (бывает и такое).
Оказалось, что только 7−12% кандидатов — таких, которых можно почти сразу звать на собеседование к менеджеру, до 35% нужно доуточнить необходимый технический или доменный опыт во время более глубокого скрининга. В общей сложности более половины откликов — отказ на первых этапах отбора.
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