Почему подскочил курс, и ждать ли доллар по 39 гривен: прогноз банкира — Finance.ua

Почему подскочил курс, и ждать ли доллар по 39 гривен: прогноз банкира Сегодня 15:00 — Валюта

Почему подскочил курс, и ждать ли доллар по 39 гривен: прогноз банкира

Курс доллара на межбанке за последнюю неделю вырос почти на 1 гривну до 38,50 грн/доллар. В то же время в ближайшее время доллар вряд ли достигнет отметки 39 грн/доллар.

Об этом сказал Антон Куринной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка в комментарии РБК-Украина.

«Национальный банк предупреждал рынок, что возможна большая волатильность на рынке. После короткого укрепления гривны на период налоговых выплат национальная валюта начала ослабевать, а регулятор — несколько пассивнее продавать валюту на рынке», — сказал он.

На прошлой неделе НБУ продал на рынке относительно незначительный объем валюты — 320 млн долларов, но поднял курс интервенций до 38 грн/доллар.

Как пояснил Куринный, НБУ активно участвует на отдельных уровнях, тем самым давая понимание, что будет пауза. «Спрогнозировать стратегию сложно, но видим, что невозможно держаться в коридоре 37,50−38,20 грн/доллар», — добавил банкир.

Куринный считает, что курс вряд ли продолжит быстро расти. «Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00−38,75 грн/доллар», — сказал он.

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По его словам, девальвация возможна, «но достигнет ли курс отметки в 39 грн/доллар — зависит от действий регулятора».

Банкир не исключил, что вопрос обсуждается с миссией МВФ.

«Считаем, что была договоренность по стратегии „управляемой гибкости“ курса валюты. Поэтому сейчас следим за некоторым ослаблением национальной валюты. Возможно, это также связано с проблемами получения помощи от партнеров из США», — отметил банкир.

Куринный убежден, что рост курса доллара вряд ли связан с уменьшением валютной выручки из-за блокады украинской границы польскими фермерами, поскольку блокада уменьшает также импорт продуктов. «Хотя, конечно, влияет на экспортно-импортные операции», — сказал он.

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