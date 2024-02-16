Курс доллара: влияют ли события на фронте на цену валюты — Finance.ua
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Курс доллара: влияют ли события на фронте на цену валюты

Валюта
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Курс доллара: влияют ли события на фронте на цену валюты
Курс доллара: влияют ли события на фронте на цену валюты
«Военный» и «внутриполитический» являются косвенными и отчасти «эмоциональными» факторами, которые с определенной периодичностью могут актуализироваться и «давить» на настроения граждан. Это проявляется главным образом в росте спроса на валюту на наличном рынке. Вместе с тем нужно понимать, что у регулятора достаточно рычагов, чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Об этом заявил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии 24 каналу.

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«Базовые факторы, влияющие на валютный рынок, сугубо экономические: объем макрофина, развитие экономики, развитие экспорта и другие. Кроме того, не забывайте о самом главном — это соотношение спроса и предложения», — заявил Лесовой.
Банкир объясняет, что с момента действия режима «управляемой гибкости» на межбанке и отмены большинства валютных ограничений на наличном рынке именно соотношение спроса и предложения является главным курсообразующим фактором.
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К тому же и это крайне важно, чтобы немного «сбить» немотивированный ажиотаж: формирование курсов на наличном рынке базируется на курсе межбанка с добавлением комиссии финучреждений.
«То есть, если будет достигнут баланс на межбанке (а именно это мы наблюдаем с начала действия режима „управляемой гибкости“ благодаря валютным интервенциям), наличный рынок отреагирует на это мгновенно, ведь разница между курсами межбанка и наличного рынка в среднем не превышает 60 копеек», — добавляет он.
По мнению банкира, на следующей неделе существенных изменений на рынке ждать не стоит. Курсовые отметки то будут расти, то будут снижаться в пределах 30 — 50 копеек.
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По материалам:
Телеканал 24
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