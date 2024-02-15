Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков — Finance.ua

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев. В то же время прогнозы роста цен улучшаются.
Курс доллара
По информации НБУ, население Украины в январе ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).
Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики — 40,29 грн/доллар.
Инфляция
Инфляционные ожидания продолжают улучшаться. Прогноз населения на рост цен на ближайший год улучшился до 8,7% с 8,8% в декабре.
Кроме того, банкиры в январе прогнозировали инфляцию на уровне 10,4%, а финансовые аналитики — 8,2%.
Напомним, Национальный банк прогнозировал, что рост потребительских цен в Украине будет умеренным в ближайшие месяцы. Во второй половине года инфляция ускорится.
Справка Finance.ua:
- по данным НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов;
- как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, украинцы смогут ощутить удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года;
- украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.
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