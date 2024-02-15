Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков — Finance.ua

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков Сегодня 15:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара и ценами в Украине: прогнозы населения, банкиров и аналитиков

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в ближайшие 12 месяцев. В то же время прогнозы роста цен улучшаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Курс доллара

По информации НБУ, население Украины в январе ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).

Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики — 40,29 грн/доллар.

График: НБУ

Инфляция

Инфляционные ожидания продолжают улучшаться. Прогноз населения на рост цен на ближайший год улучшился до 8,7% с 8,8% в декабре.

Кроме того, банкиры в январе прогнозировали инфляцию на уровне 10,4%, а финансовые аналитики — 8,2%.

График: НБУ

Напомним, Национальный банк прогнозировал , что рост потребительских цен в Украине будет умеренным в ближайшие месяцы. Во второй половине года инфляция ускорится.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, украинцы в январе 2024 года продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,386 млрд долларов;

как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский, украинцы смогут ощутить удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года;

украинская нацвалюта остается достаточно недооцененной по отношению к доллару. Так, в обновленном Индексе Биг-Мака гривна заняла восьмое место с конца в списке недооцененных валют мира.

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