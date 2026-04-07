Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно Сегодня 20:26 — Мир

Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно

Многие путешественники пользуются лайфхаком, который предполагает обозначать свои чемоданы лентой. Долго это считалось удобным.

Однако эксперты предупреждают: он может создать больше проблем, чем пользы, пишет 24tv.ua.

Популярный тикток-аккаунт @roamight_esim , посвященный путешествиям, призвал туристов отказаться от этой практики.

Почему так

Ленты могут представлять реальную опасность для вашего багажа. В частности работник багажной службы рассказал, что такие украшения легко затрагиваются за автоматизированное оборудование в аэропортах.

В результате чемодан может:

задержаться в системе сортировки,

повредиться,

потеряться.

Что советуют

Выбирайте бирки ярких цветов или с оригинальным дизайном — это поможет быстро найти чемодан среди других. Важно также обращать внимание на прочность материалов: кожа, силикон или армированный пластик лучше выдерживают условия путешествий, отмечают эксперты.

Отдельное внимание советуют уделять креплениям — они должны быть надежными, чтобы бирка не потерялась при транспортировке. Некоторые модели даже оснащены замками для дополнительной без

Пользователи Reddit делятся своими вариантами:

кто-то обматывает ручку чемодана яркой тканью,

другие рисуют заметные символы маркером,

или же выбирают чемоданы с необычными принтами.

Эксперты отмечают: главное — выбирать способ, который не помешает работе багажных систем и одновременно позволит легко узнать свои вещи.

