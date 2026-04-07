0 800 307 555
Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно

Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно
Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно
Многие путешественники пользуются лайфхаком, который предполагает обозначать свои чемоданы лентой. Долго это считалось удобным.
Однако эксперты предупреждают: он может создать больше проблем, чем пользы, пишет 24tv.ua.
Популярный тикток-аккаунт @roamight_esim, посвященный путешествиям, призвал туристов отказаться от этой практики.

Почему так

Ленты могут представлять реальную опасность для вашего багажа. В частности работник багажной службы рассказал, что такие украшения легко затрагиваются за автоматизированное оборудование в аэропортах.
В результате чемодан может:
  • задержаться в системе сортировки,
  • повредиться,
  • потеряться.

Что советуют

Выбирайте бирки ярких цветов или с оригинальным дизайном — это поможет быстро найти чемодан среди других. Важно также обращать внимание на прочность материалов: кожа, силикон или армированный пластик лучше выдерживают условия путешествий, отмечают эксперты.
Отдельное внимание советуют уделять креплениям — они должны быть надежными, чтобы бирка не потерялась при транспортировке. Некоторые модели даже оснащены замками для дополнительной без
Пользователи Reddit делятся своими вариантами:
  • кто-то обматывает ручку чемодана яркой тканью,
  • другие рисуют заметные символы маркером,
  • или же выбирают чемоданы с необычными принтами.
Эксперты отмечают: главное — выбирать способ, который не помешает работе багажных систем и одновременно позволит легко узнать свои вещи.
По материалам:
Finance.ua
