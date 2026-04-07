Почему обозначать чемоданы при перелетах лентой может быть опасно
Многие путешественники пользуются лайфхаком, который предполагает обозначать свои чемоданы лентой. Долго это считалось удобным.
Однако эксперты предупреждают: он может создать больше проблем, чем пользы, пишет 24tv.ua.
Популярный тикток-аккаунт @roamight_esim, посвященный путешествиям, призвал туристов отказаться от этой практики.
Почему так
Ленты могут представлять реальную опасность для вашего багажа. В частности работник багажной службы рассказал, что такие украшения легко затрагиваются за автоматизированное оборудование в аэропортах.
В результате чемодан может:
- задержаться в системе сортировки,
- повредиться,
- потеряться.
Что советуют
Выбирайте бирки ярких цветов или с оригинальным дизайном — это поможет быстро найти чемодан среди других. Важно также обращать внимание на прочность материалов: кожа, силикон или армированный пластик лучше выдерживают условия путешествий, отмечают эксперты.
Отдельное внимание советуют уделять креплениям — они должны быть надежными, чтобы бирка не потерялась при транспортировке. Некоторые модели даже оснащены замками для дополнительной без
Пользователи Reddit делятся своими вариантами:
- кто-то обматывает ручку чемодана яркой тканью,
- другие рисуют заметные символы маркером,
- или же выбирают чемоданы с необычными принтами.
Эксперты отмечают: главное — выбирать способ, который не помешает работе багажных систем и одновременно позволит легко узнать свои вещи.
