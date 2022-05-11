Почему нужно вернуть ограничение суммы возмещения вкладов — Finance.ua

Почему нужно вернуть ограничение суммы возмещения вкладов

Сегодня 12:04 — Личные финансы

Почему нужно вернуть ограничение суммы возмещения вкладов

В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали , почему в Украине после завершения военного положения нужно вернуть ограничение гарантированной суммы.

Так, начиная с 13 апреля 2020 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц и ФЛП в украинских банках распространяются 100% гарантии Фонда гарантирования вкладов.

Мировой опыт

В истории независимой Украины это — беспрецедентный шаг. Но в мировой истории существует несколько примеров, когда в кризисные периоды страны вводили полные или бланковые гарантии по вкладам. Например, в 1997 году на такой шаг решилась Япония, в 2000 — Турция, а в 2008 — Дания, Германия и Ирландия.

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По рекомендациям Международной ассоциации страховщиков депозитов (далее — МАСД), бланковые гарантии могут быть успешно применены только в случае наличия в стране сильного пруденциального надзора и эффективной системы урегулирования неплатежеспособности, так как в противном случае бланковая гарантия может стимулировать банки к слишком рискованной деятельности и увеличит «моральный риск».

Что это даст? Если страна имеет надлежащие условия для внедрения этого механизма, то бланковые гарантии могут значительно снизить риск оттока банковских депозитов, что обеспечит банковскую систему ресурсом, необходимым для функционирования экономики страны в целом.

«В то же время, МАСД рекомендует прекратить действие полной гарантии на депозиты сразу после стабилизации ситуации в экономике и финансах и восстановления доверия граждан к банковской системе», — отмечают в ФГВФЛ.

Почему важно вернуть ограничение суммы возмещения вкладов

По сообщению Фонда, если в кризисный период полная гарантия может способствовать стабилизации банковской системы, то в периоды покоя она возымеет обратный эффект. Слишком высокая или неограниченная сумма возмещения, которую вкладчики могут получить при банкротстве банка, увеличивает моральный риск или риск необдуманного поведения.

С одной стороны , это нравственный риск вкладчика. Чем больше сумма гарантированного возмещения, тем вкладчик менее мотивирован удостовериться в надежности банка, которому доверяет свои средства. И, если банк с рисковым поведением будет предлагать более привлекательные проценты по депозиту, чем его более стабильные конкуренты, вопреки логике клиенты могут предпочесть именно его.

, это нравственный риск вкладчика. Чем больше сумма гарантированного возмещения, тем вкладчик менее мотивирован удостовериться в надежности банка, которому доверяет свои средства. И, если банк с рисковым поведением будет предлагать более привлекательные проценты по депозиту, чем его более стабильные конкуренты, вопреки логике клиенты могут предпочесть именно его. С другой стороны, у банков будет дополнительный стимул к рисковым операциям, поскольку ответственность за возмещение средств ложится на плечи страховщика депозитов (в Украине — это Фонд гарантирования вкладов).



«Именно поэтому законом, которым введены 100% гарантии по вкладам в украинских банках, предусмотрено, что по истечении трехмесячного срока после отмены или прекращения действия военного положения, сумма гарантированного возмещения будет составлять 600 тыс. грн», — говорят в ФГВФЛ.

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