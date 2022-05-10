Ставки по депозитам в гривне упали до самого низкого уровня в истории — Finance.ua

Ставки по депозитам в гривне упали до самого низкого уровня в истории

Ставки по депозитам в гривне упали до самого низкого уровня в истории

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне в апреле снизилась на 0,9 процентного пункта — с 7,8% до 6,9% годовых, что является рекордно низким уровнем за всю историю Украины.

Об этом говорится в данных Национального банка.

В марте ставка по гривневым депозитам снизилась на 0,2 п.п., а в феврале — на 0,1 п.п.

Предыдущий рекордно низкий уровень гривневых ставок — 7,4% годовых — был зафиксирован в июле прошлого года. Продержавшись на нем еще месяц, ставка начала расти и к концу года достигла 8% годовых, а по итогам января — 8,1% годовых.

Ставка по валютным депозитам колеблется в пределах 0,6-0,7% годовых с июля прошлого года.

Объем вкладов физлиц в украинских банках за март вырос на 57,17 млрд грн, или на 8,1%, валютных — сократился на эквивалент 0,5 млрд грн, или на 0,2%. Данные за апрель пока отсутствуют.

Напомним, что Минфин размещает военные облигации, по которым отсутствует налогообложение, сроком от 3 до 14 месяцев по ставкам от 9,5 до 11% годовых.

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